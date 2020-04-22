Козловский вспомнил Карпатам странные переговоры по Гуцуляку

Президент лидера Первой лиги, "Руха", Григорий Козловский, рассказал, что зимой хотел подписать атакующего хавбека "Карпат" Алексея Гуцуляка.

Козловский отметил, что клуб вел переговоры непосредственно с Алексеем, он тоже хотел перейти в "Рух".

Мне сказали, что до июня этот вопрос закрыт. Но летом будем снова об этом говорить. В "Карпатах" решения принимает один человек.

А через неделю он оказался в "Десне". На тех же условиях, что ему предлагали мы. Можно было сохранить этого талантливого игрока для львовского футбола.