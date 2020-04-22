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Козловский вспомнил Карпатам странные переговоры по Гуцуляку

Первая лига
(1 голосов)

Невыполненное обещание Дыминского

Козловский вспомнил Карпатам странные переговоры по Гуцуляку
Новина українською

Президент лидера Первой лиги, "Руха", Григорий Козловский, рассказал, что зимой хотел подписать атакующего хавбека "Карпат" Алексея Гуцуляка.

Козловский отметил, что клуб вел переговоры непосредственно с Алексеем, он тоже хотел перейти в "Рух".

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Мне сказали, что до июня этот вопрос закрыт. Но летом будем снова об этом говорить. В "Карпатах" решения принимает один человек.

А через неделю он оказался в "Десне". На тех же условиях, что ему предлагали мы. Можно было сохранить этого талантливого игрока для львовского футбола.

Напомним, что зимой на Алексея Гуцуляка кроме "Руха" претендовала и "Александрия". Однако футболист заключил контракт с черниговской "Десной".

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В статье: Десна (Чернигов) Петр Дыминский Рух (Львов) Карпаты (Львов) Алексей Гуцуляк Григорий Козловский
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
22.04.2020 в 15:30
Завжди підтримував його ,але після махінації які він зробив з Карпатами ца людина для мене не існує ,ще прийде час Карпати виграють не раз
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