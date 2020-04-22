Поворознюк: На новом стадионе Ингульца будут аж две клетки

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, что на новом стадионе клуба, который сейчас строятся, также будут присутствовать клетки для приезжих активных фанатов.

"Клетки на новом стадионе будут, аж две: с одной и другой стороны. Это будут цивилизованные клетки. Через них не перелезешь и не перепрыгнешь.

Люди приходят на стадион с детками, болеют, отдыхают. Когда фанаты начинают чудить, нужно их держать в рамках. По-другому с ними бороться невозможно", - сказал Поворознюк.