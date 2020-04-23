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Президент Ингульца назвал тройку лучших тренеров Первой лиги
И заявил о "пожизненном контракте" Лавриненко
Инвестор и президент петровского "Ингульца" Александр Поворознюк составил свой топ из тренеров Первой лиги.
- Сергей Лавриненко ("Ингулец")
- Василий Кобин ("Минай")
- Игорь Жабченко ("Горняк-Спорт")
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Высказался Поворознюк и о сотрудничестве с главным тренером "Ингульца".
Лавриненко будет со мной столько, сколько будет существовать футбольный клуб "Ингулец". У него пожизненный контракт.
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Источник:Бомбардир
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