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Президент Ингульца назвал тройку лучших тренеров Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

И заявил о "пожизненном контракте" Лавриненко

Президент Ингульца назвал тройку лучших тренеров Первой лиги
Новина українською

Инвестор и президент петровского "Ингульца" Александр Поворознюк составил свой топ из тренеров Первой лиги.

  • Сергей Лавриненко ("Ингулец")
  • Василий Кобин ("Минай")
  • Игорь Жабченко ("Горняк-Спорт")
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Высказался Поворознюк и о сотрудничестве с главным тренером "Ингульца".

Лавриненко будет со мной столько, сколько будет существовать футбольный клуб "Ингулец". У него пожизненный контракт.

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В статье: Василий Кобин Игорь Жабченко Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Александр Поворознюк ФК Минай Минай
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Источник:
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Комментарии (1)
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cavo28
23.04.2020 в 12:48
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