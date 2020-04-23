  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Поворознюк: Козловский мне звонил и спрашивал, как правильно зарплаты по-белому платить
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поворознюк: Козловский мне звонил и спрашивал, как правильно зарплаты по-белому платить

Первая лига
(2 голосов)

Троллинг-ответ

Поворознюк: Козловский мне звонил и спрашивал, как правильно зарплаты по-белому платить
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал свои отношения с коллегой из "Руха" Григорием Козловским.

Накануне президент "Руха" говорил о клубах, которые хвастаются выплатой зарплаты на 100% во время карантина.

По этому поводу Поворознюк звонил Козловскому.

Он мне сказал, что это было в адрес "Динамо". Я думаю, что Гриша перегрелся в Майами на солнце и у него началось какое-то ... сверхъестественное мышление.

Все началось с того, что он сказал, якобы моя пресс-служба обращалась в "Рух" за советами, как делать блоги ...Но на самом деле две недели назад Гриша мне звонил и спрашивал, как правильно зарплаты по-белому платить футболистам, чтобы в бухгалтерии показывать.

В то же время Поворознюк заверил, что у него с Козловским хорошие отношения.

Читайте такжеПрезидент Руха Козловский назвал мячи Select "летающими презервативами", ПФЛ грозит судом

Я на него не обижаюсь и не сержусь, у нас хорошие отношения и думаю, такими они останутся.

Президент "Ингульца" вспомнил Козловского и в русле конфликта в ПФЛ из-за мячей Select.

Макаров (президент ПФЛ, - ред.) сегодня на своем месте. Просто надо не искать крайнего, а объединяться и решать вопросы, которые беспокоят всех.

Когда пошла эта тема с мячами ...Позиция Гриши Козловского немного неправильная. Если все приняли, то одному надо выполнять то, что принял коллектив. А такой ситуацией мы демонстрируем, что у нас коллектива нету.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Динамо (Киев) Рух (Львов) Сергей Макаров Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Григорий Козловский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...