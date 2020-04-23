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Поворознюк: Козловский мне звонил и спрашивал, как правильно зарплаты по-белому платить
Троллинг-ответ
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал свои отношения с коллегой из "Руха" Григорием Козловским.
Накануне президент "Руха" говорил о клубах, которые хвастаются выплатой зарплаты на 100% во время карантина.
По этому поводу Поворознюк звонил Козловскому.
Он мне сказал, что это было в адрес "Динамо". Я думаю, что Гриша перегрелся в Майами на солнце и у него началось какое-то ... сверхъестественное мышление.
Все началось с того, что он сказал, якобы моя пресс-служба обращалась в "Рух" за советами, как делать блоги ...Но на самом деле две недели назад Гриша мне звонил и спрашивал, как правильно зарплаты по-белому платить футболистам, чтобы в бухгалтерии показывать.
В то же время Поворознюк заверил, что у него с Козловским хорошие отношения.
Я на него не обижаюсь и не сержусь, у нас хорошие отношения и думаю, такими они останутся.
Президент "Ингульца" вспомнил Козловского и в русле конфликта в ПФЛ из-за мячей Select.
Макаров (президент ПФЛ, - ред.) сегодня на своем месте. Просто надо не искать крайнего, а объединяться и решать вопросы, которые беспокоят всех.
Когда пошла эта тема с мячами ...Позиция Гриши Козловского немного неправильная. Если все приняли, то одному надо выполнять то, что принял коллектив. А такой ситуацией мы демонстрируем, что у нас коллектива нету.