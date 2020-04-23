Поворознюк о Рафаилове: Это чучело галимое будет мне рассказывать, что я больной человек, потому что езжу с номерами "Папа"

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в эфире канала "Бомбардир" ответил на слова Сергея Рафаилова, который недавно высказал сомнения относительно того, что стадион в Петрово будет достроен.

"Стадион строится полным ходом. Думаю, через несколько недель будет уже освещение стоять и полностью подогрев поля будет установлен.

Что касается Рафаилова. Меня родители учили с уважением относиться к старым людям, а тут еще и к немного больному человеку. Поэтому давайте просто об этом забудем. Я с такими людьми не хочу тратить время, потому что у него либо старческое, либо психически больной человек.

Хоть бы зашел в интернет и посмотрел. Начал меня упрекать, что я езжу на джипе с номерами "Папа". Он просто не понимает, насколько они мне дороги. Все пайщики всех моих корпораций агрофирмы скидывались из каждого двора по 2-3 гривны, чтобы подарить мне на день рождения.

Подарок за то, что я взял предприятие в банкротстве и вывел за 5 лет в топ-100 лучших предприятий Украины. Они живут припеваючи, ни в чем не нуждаются. У них хлеб сейчас по 3.50.

Они мне подарили номера "Папа". Я горжусь этим, что они мне подарили, что я в таком авторитете у них. Они хотели написать "Батько", но одной буквы не хватило на слово.

И это чудилище, даже не знаю, как его назвать, чучело галимое, он начал мне рассказывать, что я больной человек, потому что езжу с номерами "Папа". Да ты сделай что-нибудь в этой жизни сколько я сделал, а потом уже будешь говорить", – сказал Поворознюк.