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Поворознюк о Рафаилове: Это чучело галимое будет мне рассказывать, что я больной человек, потому что езжу с номерами "Папа"

Первая лига
(1 голосов)

Ответ президента Ингульца не заставил себя долго ждать

Поворознюк о Рафаилове: Это чучело галимое будет мне рассказывать, что я больной человек, потому что езжу с номерами "Папа"
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в эфире канала "Бомбардир" ответил на слова Сергея Рафаилова, который недавно высказал сомнения относительно того, что стадион в Петрово будет достроен.

"Стадион строится полным ходом. Думаю, через несколько недель будет уже освещение стоять и полностью подогрев поля будет установлен.

Что касается Рафаилова. Меня родители учили с уважением относиться к старым людям, а тут еще и к немного больному человеку. Поэтому давайте просто об этом забудем. Я с такими людьми не хочу тратить время, потому что у него либо старческое, либо психически больной человек.

Хоть бы зашел в интернет и посмотрел. Начал меня упрекать, что я езжу на джипе с номерами "Папа". Он просто не понимает, насколько они мне дороги. Все пайщики всех моих корпораций агрофирмы скидывались из каждого двора по 2-3 гривны, чтобы подарить мне на день рождения.

Подарок за то, что я взял предприятие в банкротстве и вывел за 5 лет в топ-100 лучших предприятий Украины. Они живут припеваючи, ни в чем не нуждаются. У них хлеб сейчас по 3.50.

Они мне подарили номера "Папа". Я горжусь этим, что они мне подарили, что я в таком авторитете у них. Они хотели написать "Батько", но одной буквы не хватило на слово.

И это чудилище, даже не знаю, как его назвать, чучело галимое, он начал мне рассказывать, что я больной человек, потому что езжу с номерами "Папа". Да ты сделай что-нибудь в этой жизни сколько я сделал, а потом уже будешь говорить", – сказал Поворознюк.

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В статье: Сергей Рафаилов Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
23.04.2020 в 18:37
В клетку!
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0
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adidas77 (Cумы)
23.04.2020 в 18:30
Конечно же Поворознюк сделал немало хорошего для людей в своём крае. Но манера общения ,это тихий ужас! Не имеет права таким тоном говорить президент клуба и публичное лицо. Цивилизация и Европа, у нас к сожалению всё ещё только на словах, во всём!
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
23.04.2020 в 18:47
Что он хорошего сделал ??? Поотбирал паи, превратил людей в рабов реальных...Чтобы ребенку штаны купить, нужно за месяц на прем записываться, чтобы наличку дал... Почему там хлеб 3.50 ??? Потому что денег нет ни у кого.... "Папа" плять....
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Просто Квашин (Харьков)
23.04.2020 в 18:25
Местечковый бандючек....из 90-х....
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