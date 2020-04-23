Остап Маркевич: Захотел попасть на Эль-Классико, но билеты стоят 1 000, 500, 700 евро. Такие суммы за футбол – это не нормально

Главный тренер "Черноморца" Остап Маркевич в интервью Youtub-каналу "Трендец" поделился мнением о равности в мировом футболе.

"По моему мнению, мир, бизнес, взаимоотношения в обществе каким-то образом нужно менять, ведь не может все существовать так, как было раньше. Не может быть такой разницы между бедностью и богатством.

Не может быть так, что в одной лиге футболисты получают миллионы, а на лигу ниже – копейки, отдавая то же здоровье. Рыночная система устарела, она давно себя изжила. Нужны совсем другие общественные отношения.

Если у тебя дорогая машина и дом, то это не значит, что ты чего-то стоишь в жизни. Так не может быть.

По поводу зарплат и поведения того же Месси и других звезд. Это неправильно, когда футболисты начинают выбирать тренеров, начинают указывать, кого нужно покупать в команду.

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Владельцы клубов боятся держать порядок в команде, давить на футболистов, чтобы они себя так не вели, ведь они получают большие зарплаты и стоят серьезных денег. То есть, уже не управляет здравый смысл, а управляют деньги. Футболом еще лет 20 назад начали управлять деньги, так не должно быть.

Футбол должен вернуться к футбольной романтике. Если глобальный футбол не избавится составляющей денег, его ждет провал. 300, 400, 500 млн, миллиард – это провал. Большие клубы стали заложниками этой ситуации.

Впервые в жизни я захотел попасть на эль-классико. Извините, но билет стоит 1 000 евро, 500 евро, 700 евро, а за 300 ты сидишь на небе и ничего не видишь. Такие суммы за футбол – это не нормально. Не может футболист покупать себе золотые машины, носить какие-то медальоны на шее", – сказал Маркевич.