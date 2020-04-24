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Поворознюк рассчитывается с игроками Ингульца дивидендами
Вместо бездомных - футболистам
Президент петровского "Ингульца" Александр Поворознюк сообщил, как происходит оплата труда в клубе.
Инвестора спросили, правда ли, что бюджет "Ингульца" составляет 5 миллионов гривен.
Это официальная цифра. Но я не боюсь сказать и об остальных. Футболисты получают на порядок больше.
Я снимаю дивиденды с предприятия, плачу 10,5% налогов и потом свои средства просто раздаю.
Представьте, что я мог бы их бездомным раздать - а я плачу футболистам! Что тут такого?
Президент "Ингульца" также сообщил, что весь штат клуба - 56 работников, в том числе 24 футболиста.