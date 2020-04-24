Поворознюк рассчитывается с игроками Ингульца дивидендами

Президент петровского "Ингульца" Александр Поворознюк сообщил, как происходит оплата труда в клубе.

Инвестора спросили, правда ли, что бюджет "Ингульца" составляет 5 миллионов гривен.

Это официальная цифра. Но я не боюсь сказать и об остальных. Футболисты получают на порядок больше.

Я снимаю дивиденды с предприятия, плачу 10,5% налогов и потом свои средства просто раздаю.

Представьте, что я мог бы их бездомным раздать - а я плачу футболистам! Что тут такого?