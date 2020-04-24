На каком стадионе Ингулец будет выступать в УПЛ. Поворознюк назвал варианты

"Ингулец" рассматривает александрийскую "Нику" и днепровский "Метеор" как приоритетные стадионы для матчей в случае выхода из Первой лиги в УПЛ в этом сезоне.

Президент клуба Александр Поворознюк сообщил, что раньше рассматривал как основной вариант с Кропивницким.

Я все сделал для того, чтобы "Ингулец" играл в Кропивницком. Считаю, что мы - команда Кировоградской области. И если бы играли в Кропивницком, то собирали бы целый стадион. Но нам выставили такие условия ...Одна игра без освещения в Кропивницком - 480 000 грн. А на днепровском "Метеоре" цена за матч - до 100 000. В Кропивницком такую ​​цифру назвали, чтобы мы отказались. Мы и отказались.

Сейчас есть договоренность с президентом "Александрии", что тамошняя "Ника" будет запасным стадионом Ингула.

"Хотя не исключено, что он будет главным", - отметил Поворознюк.

Рассматривали в "Ингульце и вариант с Кривым Рогом.