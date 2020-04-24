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На каком стадионе Ингулец будет выступать в УПЛ. Поворознюк назвал варианты
Не в Кропивницком и не в Кривом Роге
"Ингулец" рассматривает александрийскую "Нику" и днепровский "Метеор" как приоритетные стадионы для матчей в случае выхода из Первой лиги в УПЛ в этом сезоне.
Президент клуба Александр Поворознюк сообщил, что раньше рассматривал как основной вариант с Кропивницким.
Я все сделал для того, чтобы "Ингулец" играл в Кропивницком. Считаю, что мы - команда Кировоградской области. И если бы играли в Кропивницком, то собирали бы целый стадион.
Но нам выставили такие условия ...Одна игра без освещения в Кропивницком - 480 000 грн. А на днепровском "Метеоре" цена за матч - до 100 000. В Кропивницком такую цифру назвали, чтобы мы отказались. Мы и отказались.
Сейчас есть договоренность с президентом "Александрии", что тамошняя "Ника" будет запасным стадионом Ингула.
"Хотя не исключено, что он будет главным", - отметил Поворознюк.
Рассматривали в "Ингульце и вариант с Кривым Рогом.
Но на том стадионе невозможно уже играть. Что-то там ему делают, но ...там можно зайти со второго этажа и провалиться.