  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. На каком стадионе Ингулец будет выступать в УПЛ. Поворознюк назвал варианты
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На каком стадионе Ингулец будет выступать в УПЛ. Поворознюк назвал варианты

Первая лига
(1 голосов)

Не в Кропивницком и не в Кривом Роге

На каком стадионе Ингулец будет выступать в УПЛ. Поворознюк назвал варианты
Новина українською

"Ингулец" рассматривает александрийскую "Нику" и днепровский "Метеор" как приоритетные стадионы для матчей в случае выхода из Первой лиги в УПЛ в этом сезоне.

Президент клуба Александр Поворознюк сообщил, что раньше рассматривал как основной вариант с Кропивницким.

Я все сделал для того, чтобы "Ингулец" играл в Кропивницком. Считаю, что мы - команда Кировоградской области. И если бы играли в Кропивницком, то собирали бы целый стадион.

Но нам выставили такие условия ...Одна игра без освещения в Кропивницком - 480 000 грн. А на днепровском "Метеоре" цена за матч - до 100 000. В Кропивницком такую ​​цифру назвали, чтобы мы отказались. Мы и отказались.

Читайте такжеВосемь клубов хотят в УПЛ. Кто из команд Первой лиги соответствует критериям Премьер-лиги

Сейчас есть договоренность с президентом "Александрии", что тамошняя "Ника" будет запасным стадионом Ингула.

"Хотя не исключено, что он будет главным", - отметил Поворознюк.

Рассматривали в "Ингульце и вариант с Кривым Рогом.

Но на том стадионе невозможно уже играть. Что-то там ему делают, но ...там можно зайти со второго этажа и провалиться.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александрия. Стадион "Ника" стадион Метеор Александр Поворознюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...