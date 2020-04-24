Остап Маркевич: Нам нужно идти путем России. Там построили стадионы, и люди теперь ходят на футбол

Главный тренер одесского "Черноморца" Остап Маркевич в интервью Youtub-каналу "Трендец" поделился мнением о посещаемости футбола в Украине.

"Есть одна крайность – миллиарды долларов в футболе. Вторая крайность – не может быть украинский футбол без болельщиков. Считаю, эту проблему нужно решать. Ну как может прийти на футбол на матч высшей лиги тысяча людей? Как такое может быть?

Нужно строить новые стадионы. У нас есть во Львове стадион, на котором не играют. Для чего его строили? Чтобы он стоял и рассыпался. Для болельщиков нужно создать условия.

Есть чемпионат России. Как бы мы там не говорили, но они построили стадионы, люди теперь ходят на футбол. Нам нужно идти тем же путем", – сказал Маркевич.