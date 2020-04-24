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Остап Маркевич: Нам нужно идти путем России. Там построили стадионы, и люди теперь ходят на футбол

Первая лига
(2 голосов)

Из крайности в крайность

Остап Маркевич: Нам нужно идти путем России. Там построили стадионы, и люди теперь ходят на футбол
Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Остап Маркевич в интервью Youtub-каналу "Трендец" поделился мнением о посещаемости футбола в Украине.

"Есть одна крайность – миллиарды долларов в футболе. Вторая крайность – не может быть украинский футбол без болельщиков. Считаю, эту проблему нужно решать. Ну как может прийти на футбол на матч высшей лиги тысяча людей? Как такое может быть?

Нужно строить новые стадионы. У нас есть во Львове стадион, на котором не играют. Для чего его строили? Чтобы он стоял и рассыпался. Для болельщиков нужно создать условия.

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Есть чемпионат России. Как бы мы там не говорили, но они построили стадионы, люди теперь ходят на футбол. Нам нужно идти тем же путем", – сказал Маркевич.

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В статье: Черноморец (Одесса) Остап Маркевич
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Fritz (Кузнецовск)
25.04.2020 в 00:02
Вірно сказав! На всю країну пара чисто футбольних стадіонів. Проекти 50-70 років з біговими доріжками де футбол з біноклями дивитись треба я не рахую...
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0
0
Русланбай (Рівне)
24.04.2020 в 23:46
Думав він нормальний чоловік. Але виявляється в голові цього таткиного синка якась полова.
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0
-2
kapkan (Луганск)
24.04.2020 в 23:56
А что ему с козами на поляне результат делать???
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+1
-1
Русланбай (Рівне)
25.04.2020 в 00:01
Ну а за які кошти ці стадіони будувати ? Часи коли багаті дяді вкладали мільйони в свої футбольні іграшки , вже пройшли. Тай за той час збудували то недуже багато. А нинішнім правителям як видно той спорт до одного місця.
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