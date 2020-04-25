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Поворознюк: Если не будем справляться с задачами Топ-6 или зона ЛЕ, то будем усиливаться

Первая лига
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Первый круг в УПЛ есть желание отыграть теми, кто есть

Поворознюк: Если не будем справляться с задачами Топ-6 или зона ЛЕ, то будем усиливаться
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о возможных усилениях.

- Какая трансферная политика у клуба на 5 лет? Можно ожидать новых звезд как Бартулович?

- Думаю, можно. Если мы выйдем в УПЛ, скорее всего, первый круг отыграем теми, кто есть. Я хочу поступить честно, дать шанс всем. Вдруг кто-то заиграет. Поэтому первый круг отыграем тем составом, который завоюет это право. А дальше будет видно.

Если не будем справляться с задачами Топ-6 или зона ЛЕ, то будем усиливаться. И усиливаться серьезно, – сказал Поворознюк на YouTube канале "Бомбардир".

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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