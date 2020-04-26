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Президент Ингульца вел переговоры о спасении Зирки

Первая лига
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Сказали брать в аренду, что не могут переписать футбольный клуб

Президент Ингульца вел переговоры о спасении Зирки
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о возможностях покупки других клубов ПФЛ.

– Хотел спасти "Звезду", когда они отыграли первый круг и снялись (сезон 2018/2019). Хотел за свои деньги профинансировать, чтобы они доиграли второй круг.

Но я поставил свои условия – вы переписываете на меня футбольный клуб, тогда я дофинансирую. Там все молодые пацаны были, мы выходим в УПЛ, сразу было бы U-19 и U-21, готовые команды. Но мне сказали брать в аренду, что не могут переписать на меня футбольный клуб, лучше его похоронить. Доброжелатели.

– Это семья Березкиных? Они тогда держали клуб.

– Я тогда разговаривал не с Березкиным.

– Почему не договорились о покупке "Волыни"? У вас были переговоры?

– Поверхностные. Они даже не стоят внимания. Я тогда еще "Николаев" хотел купить, чтобы сразу зайти в Первую лигу и переименовать. Но мне сказали – плати долги, это я про "Николаев", все плати, живите в Петрово, а играйте в Николаеве.

Но я делаю команду для своих людей, своих жителей. Мне дали звания почетного гражданина Петрово. А тут я забираю команду и везу в Николаев. Для кого? Я просто патриот своей малой родины, – сказал Поворознюк на YouTube канале "Бомбардир".

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Зирка (Кропивницкий)
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