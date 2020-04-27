Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
По этому показателю Ингулец наравне с Реал Мадрид. Аналитика от Лупашко
Учится и показывает на практике
Капитан петровского "Ингульца" из Первой лиги Владислав Лупашко учится на тренерских курсах и вместе с тем закрепляет изученное на практике - предоставляет собственную футбольную аналитику.
На этот раз Влад сравнил показатели "Ингульца" за последние 3 сезона с конкурентами в Первой лиге и лучшими клубами Европы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Інгулець
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...