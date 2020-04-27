По этому показателю Ингулец наравне с Реал Мадрид. Аналитика от Лупашко

Капитан петровского "Ингульца" из Первой лиги Владислав Лупашко учится на тренерских курсах и вместе с тем закрепляет изученное на практике - предоставляет собственную футбольную аналитику.

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На этот раз Влад сравнил показатели "Ингульца" за последние 3 сезона с конкурентами в Первой лиге и лучшими клубами Европы.