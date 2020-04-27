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Прикарпатье пожертвовало 50 процентов месячной зарплаты на нужды медиков
Клуб помогает в борьбе с коронавирусом
"Прикарпатье" из Ивано-Франковска присоединилось к борьбе с пандемией коронавируса.
Перволиговский клуб пожертвовал половину апрельской зарплаты на нужды медицинских учреждений города, которые борются с пандемией коронавируса.
"50% заработной платы за апрель, а это почти 400 000 гривен, пойдут на нужды медицинских учреждений. Таким образом команда родного края не остается в стороне в борьбе с коронавируса", - говорится в официальном заявлении клуба.
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Источник:МФК Прикарпаття
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