Прикарпатье пожертвовало 50 процентов месячной зарплаты на нужды медиков

"Прикарпатье" из Ивано-Франковска присоединилось к борьбе с пандемией коронавируса.

Перволиговский клуб пожертвовал половину апрельской зарплаты на нужды медицинских учреждений города, которые борются с пандемией коронавируса.

"50% заработной платы за апрель, а это почти 400 000 гривен, пойдут на нужды медицинских учреждений. Таким образом команда родного края не остается в стороне в борьбе с коронавируса", - говорится в официальном заявлении клуба.