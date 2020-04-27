  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Прикарпатье пожертвовало 50 процентов месячной зарплаты на нужды медиков
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прикарпатье пожертвовало 50 процентов месячной зарплаты на нужды медиков

Первая лига
(1 голосов)

Клуб помогает в борьбе с коронавирусом

Прикарпатье пожертвовало 50 процентов месячной зарплаты на нужды медиков
Новина українською

"Прикарпатье" из Ивано-Франковска присоединилось к борьбе с пандемией коронавируса.

Перволиговский клуб пожертвовал половину апрельской зарплаты на нужды медицинских учреждений города, которые борются с пандемией коронавируса.

"50% заработной платы за апрель, а это почти 400 000 гривен, пойдут на нужды медицинских учреждений. Таким образом команда родного края не остается в стороне в борьбе с коронавируса", - говорится в официальном заявлении клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
МФК Прикарпаття

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...