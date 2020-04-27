Остап Маркевич покидает Черноморец

Одесский "Черноморец" намерен прекратить сотрудничество с Остапом Маркевичем. Об этом сообщает "Трибуна", ссылаясь на свои источники в Одессе.

Клуб планирует расторгнуть контракт с главным тренером уже в ближайшие дни. Сам Маркевич также подтвердил эту информацию.

Напомним, что тренер возглавил одесскую команду в октябре 2019 года, а до этого работал в перволиговском "Агробизнесе".

Также ранее сообщалось о том, что в "Черноморце" с февраля есть задолженности по зарплате.