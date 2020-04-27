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Остап Маркевич покидает Черноморец

Первая лига
(3 голосов)

Судя по всему, свою роль сыграла финансовая составляющая

Остап Маркевич покидает Черноморец
Новина українською

Одесский "Черноморец" намерен прекратить сотрудничество с Остапом Маркевичем. Об этом сообщает "Трибуна", ссылаясь на свои источники в Одессе.

Клуб планирует расторгнуть контракт с главным тренером уже в ближайшие дни. Сам Маркевич также подтвердил эту информацию.

Напомним, что тренер возглавил одесскую команду в октябре 2019 года, а до этого работал в перволиговском "Агробизнесе".

Также ранее сообщалось о том, что в "Черноморце" с февраля есть задолженности по зарплате.

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В статье: Черноморец (Одесса) Остап Маркевич
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
27.04.2020 в 20:05
Теперь к новым современным стадионам:)))??
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0
0
Краб(Одесса) (Одесса)
27.04.2020 в 19:52
может это и к лучшему.. Все равно амба.
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0
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
27.04.2020 в 19:47
О, норм. Не долго музыка играла
Ответить
0
0
DKBM10 (Волочиськ)
27.04.2020 в 18:56
Іванова у Волочиськ
Ответить
+1
0
миг-25 (киев)
27.04.2020 в 18:41
Остап не волнуйся-скоро папу посадят и его место освободится-15 штук баксов в месяц-ничего не делая со борными и только пару раз в месяц лизнуть у рыжего Ахмета под хвостом и сказать какой нибудь бред как твой папаша делал
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+1
-1
Ten0N (Leopolis)
27.04.2020 в 18:26
Допизд1вся.
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.04.2020 в 18:35
Доп.здівся це одне. А ось карантин і в морячків навіть залишки контрабандних грошей закінчуються-це друге)))
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+1
0


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