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Остап Маркевич покидает Черноморец
Судя по всему, свою роль сыграла финансовая составляющая
Одесский "Черноморец" намерен прекратить сотрудничество с Остапом Маркевичем. Об этом сообщает "Трибуна", ссылаясь на свои источники в Одессе.
Клуб планирует расторгнуть контракт с главным тренером уже в ближайшие дни. Сам Маркевич также подтвердил эту информацию.
Напомним, что тренер возглавил одесскую команду в октябре 2019 года, а до этого работал в перволиговском "Агробизнесе".
Также ранее сообщалось о том, что в "Черноморце" с февраля есть задолженности по зарплате.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
27.04.2020 в 20:05
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Краб(Одесса) (Одесса)
27.04.2020 в 19:52
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xo66it (Оболонский Рейх)
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DKBM10 (Волочиськ)
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миг-25 (киев)
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