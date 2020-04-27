Поворознюк: Ахметов, Суркис, Коломойский - пример для меня. Стремлюсь быть таким, как они

Президент перволиговского "Ингульца" Александр Поворознюк хочет в своем клубе построить бизнес-модель, схожую с "Шахтером" и "Динамо".

"Динамо" зарабатывает, "Шахтер" зарабатывает. Я рассчитываю, что когда мы туда дойдем – то тоже будем зарабатывать, а не только тратить. Можно что угодно говорить про Рината Ахметова, про Суркиса, про Коломойского. Но это говорят те, кто ни одного дерева в жизни не посадил.

Вы сначала повторите, что сделали эти люди, а потом имейте моральное право говорить. Для меня они – пример. Стремлюсь быть таким, как они", – сказал Поворознюк.