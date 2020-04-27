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Поворознюк: Ахметов, Суркис, Коломойский - пример для меня. Стремлюсь быть таким, как они

Первая лига
(1 голосов)

Президент хочет, чтобы клуб не только тратил, но и зарабатывал

Поворознюк: Ахметов, Суркис, Коломойский - пример для меня. Стремлюсь быть таким, как они
Новина українською

Президент перволиговского "Ингульца" Александр Поворознюк хочет в своем клубе построить бизнес-модель, схожую с "Шахтером" и "Динамо".

"Динамо" зарабатывает, "Шахтер" зарабатывает. Я рассчитываю, что когда мы туда дойдем – то тоже будем зарабатывать, а не только тратить. Можно что угодно говорить про Рината Ахметова, про Суркиса, про Коломойского. Но это говорят те, кто ни одного дерева в жизни не посадил.

Вы сначала повторите, что сделали эти люди, а потом имейте моральное право говорить. Для меня они – пример. Стремлюсь быть таким, как они", – сказал Поворознюк.

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В статье: Игорь Суркис Ринат Ахметов Игорь Коломойский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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xo66it (Оболонский Рейх)
27.04.2020 в 19:51
Вы можете все цитаты этой жирной свиньи дать одним материалом? Или это редакторская задумка - каждый день должна быть новость про ингулец (что там придумал Лупашклр) и отдельно про главного колхозника?
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