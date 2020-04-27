Севидов про обвинения в договорных матчах: Решение по мне и Сумам уже есть в КДК. Я невиновен

Экс-тренер "Мариуполя" и "Металлиста" Александр Севидов рассказал о решении по договорном матчам "Сум" в период его работы в клубе.

– Почему нет еще ни одного решение по вам? Разговоры есть, но решения нет.

– На самом деле решение по мне и "Сумам" уже есть в КДК. Я невиновен. Решение можно обжаловать в течение 10 дней. Но зачем мне его обжаловать? Оно вступило в силу.

КДК отправило дело на дополнительное рассмотрение. Не наново – а на дополнительное. Потому что некоторые участники дела подали апелляцию.

Мне проще говорить с журналистами, потому что у меня есть факты. Сейчас читаю материалы дела. Это полиция расследовала дело "Сум". Это документы, подписанные полицией и прокураторой (далее Севидов читает документ, – прим.).

Первое – в момент проведения матча Козар (на тот момент руководитель "Сум", – прим.) связался с Давыдовым и сказал о том, что "Сумы" в перерыве матча с "Десной" приняли решение слить матч и сыграть на ставках. В команде об этом знали 5 игроков на поле. Давыдов сказал, что общался об этом с Севидовым и тот сразу понял, кто из игроков сливает матч.

То есть, никто не знал, но Севидов уже догадался.

Другое – в 2017-м Севидов связался с Козарем и сообщил, что судья матча захотел за победу "Сум" не 40 тысяч, а 50. На что Козар согласился. Но вы арбитра этой игры наказали? Клянусь дочерью, что никогда в жизни не общался с судьями по такому поводу.

Третье – мне звонит игрок и говорит: "Думаете, будут с судьями сегодня работать?" Ответил: "Будут – очки нужны и тем, и тем". Знаете, что они пишут? Севидов имел в виду "Сумы". Но почему именно этот клуб? Где здесь Севидов и договорные матчи?

По матчу "Волынь" – "Сумы". Дословно привожу наш диалог с Козырем, который записан полицией. Он говорит мне: "Сегодня буду встречаться с одним. Ну я ему за победу предложу 100, а за ничью – 30. Нормально?" Ответил ему: "Нормально".

Полиция пишет: "Севидов вступил в сговор с Козырем". Взятку дают для чего? Что получить выгоду себе или третьей стороне. Но тут загвоздка – Севидов не работал в "Сумах", не получал зарплату, премиальные. И на этом дело остановилось. В деле даже ошибку сделали в моей фамилии.