Севидов: Из меня сделали Аль Капоне украинского футбола

Экс-тренер "Мариуполя" Александр Севидов поделился мнением об обвинениях в свой адрес в якобы договорном характере матча против "Горняка-Спорта" в ноябре 2016 года.

Напомним, что тогда, несмотря на то, что мариупольцы выглядели явным фаворитом, играя к тому же дома, подопечные Севидова уступили в первом тайме со счетом 0:1, забив во второй половине матча трижды. При этом уже по ходу игры было зафиксированно аномальное количество ставок, причем основная масса из них была сделана именно на азовцев.

– "Мариуполь" под вашим руководством выиграл три игры подряд, но вас уволили. Никто так внятно и не объяснил почему. И вы, и Андрей Санин говорили о каких-то "разных взглядах на стратегию клуба". Вы можете уже сейчас сказать, почему ушли из клуба и повлияла ли на это встреча с "Горняком-Спортом" (3:1)?

– Сразу хочу сказать, что в этой всей ситуации есть конфиденциальная информация. Еще идет следствие. Но попробую объяснить, как все было на самом деле. Для общественности мы сказали – разные взгляды на стратегическое развитие клуба.

Я подписывал контракт еще с директором Разумным. Когда пришел Санин, у меня был подписан контракт с клубом, но не было подписано приложение. Его не хотели со мной подписывать, но никуда не делись – подписали.

Потом пошла волна разговоров о матче "Мариуполь" – "Горняк-Спорт". Действительно был разговор с Саниным. У него был ряд условий, на которые я не мог пойти. Так же, как и у меня были условия, на которые уже не мог пойти клуб. И мы решили для народа сказать о стратегическом развитии. Но слухи о том матче уже муссировались. Точнее – инсайдерская информация.

Но слухи о том матче уже муссировались. Точнее – инсайдерская информация. Но что это такое? Информация достоверная, да. Но это чьи-то секреты, слухи.

По этой информации и по информации Баранки, есть организатор, который позвонил футболистам "Мариуполя" и "Горняка-Спорта". Два футболиста "Мариуполя" пошли к Севидову и сказали перед игрой: "Мы проиграем первый тайм, но выиграем второй".

Но как? Зачем они это сделали? Зачем им это говорить мне? Я же могу в перерыве поменять этих защитников и все – заговор рушится. Или вообще на игру не поставить. Кстати, один из этих ребят так и просидел всю игру на замене. Сейчас просто выгодно все слить на меня.

Это похожее на ситуацию с Конте, когда команда сыграла договорной матч, а он вроде знал, но никому не сказал. Но моя команда же выиграла. Если я знал, то тренер другой команды не знал? Это очень удобная позиция – все свернуть на меня.

Я хочу донести – меня не обвиняют в организации договорных матчей, как об этом говорят в СМИ. Из меня сделали Аль Капоне украинского футбола. Но я как жил в трехкомнатной квартире в хрущевке в Днепродзержинске (Каменское), так и живу.

– Еще раз конкретно – потенциально договорной матч между тогда еще "Ильичевцем" и "Горняком-Спортом" был главной причиной, почему вы ушли из клуба?

– Думаю, что нет. Но одна из причин.

– Клуб готов был вас защищать? У вас был диалог с клубом?

– Нет. После моего ухода у меня не было ни одного разговора с руководством клуба. Если клуб бы захотел, то попытался бы меня защитить.