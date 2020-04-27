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Стороженко: Договорились с Девичем о прощальном матче, но он изменил нашим договоренностям

Первая лига
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Судя по всему, в Харькове прощального матча Девича не будет

Стороженко: Договорились с Девичем о прощальном матче, но он изменил нашим договоренностям
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Глава наблюдательного совета "Металлиста-1925" Сергей Стороженко рассказал о том, почему в Харькове не удается провести прощальный матч экс-форварда "Металлиста" Марко Девича, который недавно объявил о завершении карьеры игрока.

"Марко Девич объявил о завершении карьеры футболиста. Однако это было прогнозируемо и поэтому 10 октября 2019 года в ходе нашей встречи в Белграде мы говорили о том, что такое время приближается.

Я от имени "Металлиста-1925" предложил Марко Девичу контракт и после его истечения прощальный матч. По поводу контракта Марко сомневался, поскольку не хотел уезжать из Сербии, а по поводу своего прощального матча нами была достигнута договоренность о его проведении.

Более того, мы, "Металлист-1925", начали предварительную подготовку. Однако вскоре Марко Девич, приехав в Харьков, не позвонил нашему сотруднику, занимавшемуся этим вопросом, ни мне и, не повидавшись с нами, уехал.

Перед отъездом он встретился с одним футбольным функционером и, как я думаю, после разговора с ним отменил свои планы и изменил нашим договоренностям. Жаль", – написал Стороженко.

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В статье: Марко Девич Сергей Стороженко Металлист (Харьков) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
fc-metalist.com

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