Назовите всех чемпионов Первой лиги. КВИЗ

Накануне в УАФ заявили, что все клубы Первой лиги настроены завершить сезон, несмотря на карантин. Итак, рано или поздно мы станем свидетелями захватывающей развязки текущего чемпионата, в котором на золото соревнований претендуют сразу семь команд. Пока же предлагаем вам вспомнить предыдущих чемпионов второго по рангу дивизиона.

За пять минут вам нужно написать 21 команду. Ответы принимаются как на украинском, так и русском языках. Важное уточнение: в некоторых случаях нужно указать не только команду, но и город, который она представляла. Также заметим, что в квизе есть клубы, которые сначала выигрывали Первую лигу с одним названием, затем с другим. Указывать нужно оба. Также есть клубы, название которых состоит из двух частей и их необходимо правильно вписать (а кому сейчас легко). При этом мы отсекли официальные приставки вроде ФК, СК, ПФК и так далее. Так что за дело!