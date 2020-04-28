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Черноморец может сняться с чемпионата - СМИ

Первая лига
(1 голосов)

Большие финансовые проблемы клуба

Черноморец может сняться с чемпионата - СМИ
Новина українською

Есть вероятность, что одесский "Черноморец" откажется от участия во второй части сезона в случае его восстановления летом.

Причина этого, а также слухов об уходе главного тренера Остапа Маркевича - финансовые проблемы клуба, которые вылились в задолженность с выплатой зарплаты.

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Издание Odessa.online замечает, что возникает вопрос о самом существовании "Черноморца".

Напомним, что "Черноморец" выступает в Первой лиге. Остап Маркевич возглавляет главную команду с конца 2019 года.

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В статье: Черноморец (Одесса) Остап Маркевич зарплата карантин
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Источник:
odessa.online
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Комментарии (11)
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kmv76odsk (Одесса - С.-К.)
28.04.2020 в 13:06
увы, но,кажется таки "Первый пошёл!!!"
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Dimoncho (Kharkov)
28.04.2020 в 12:54
Ужасное время для нашего футбола продолжается. Металист, Днепр, теперь и Черноморец... Промышленные города-миллионники остаются без команд. Сердце кровью обливается. УПЛ заполняют ни кому не нужные команды без болельщиков и стадионов, у владельцев которых сейчас есть бабки - Олимпик, Львов, Колос, Ингулец, Рух... боюсь список будет продолжаться. Даже в 90-х такого не было. Средняя посещаемость УПЛ неуклонно стремиться к нулю. Очень печально...
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Просто Квашин (Харьков)
28.04.2020 в 13:03
Ну ты и туп....Нахер никому не нужны команды вороватых олигархов,на которые не ходят зрители, а возят по разнарядке из шахт и предприятий хозяина...Слава Богу, что появились клубы типа Ингульца,Колоса,Руха,Львова....Такого подьема футбола небыло даже в 90-е годы...Только посмотреть на строительство стадионов тех-же Колоса,Ингульца, детской футбольной школы Руха...
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alex.belogubko (одесса)
28.04.2020 в 12:26
вокруг футбола много лишних людишек которые уничтожают футбол в Украине надо избавляться от большого штата слуг футбола это дармоеды которые зажрались и не чего не делают им нужны только бабки --привратили футбол в кормушку и бизнес
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+2
-1
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kmv76odsk (Одесса - С.-К.)
28.04.2020 в 13:08
"вокруг ... много лишних людишек которые уничтожают ..... Украин.. надо избавляться от большого штата слуг .... это дармоеды которые зажрались и не чего не делают им нужны только бабки --привратили ....в кормушку и бизнес" - так точнее будет
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Sandra777 (Львів)
28.04.2020 в 12:15
Но чому в нас така @бана влада ?чого такі жлоби бариги ,як можуть зникати команди з таким населенням і історією КУДА ДИВИТЬСЯ ВЛАДА ЧОГО НЕ НАГНУТИ ТИХ З ПОВНИМИ КЕШЕНЯМИ ХАЙ ДАЮТЬ БАБКИ НА КОМАНДУ
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.04.2020 в 12:32
Влада дивиться на Бєню))...
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Cannabis Sativa (Луцк)
28.04.2020 в 11:50
Это печально... Такова уж реальность украинского футбола: почти все славные команды должны через это пройти для нормального функционирования в дальнейшем - Запорожье, Харьков, Днепр... Вот и Одессу эта участь не миновала.
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Spokoyno (Киев)
28.04.2020 в 11:48
Не дай Б... Це ж треба так гроші любити! Команда завжди була в еліті українського футболу... місто велике і не бідне! Нормальний стадіон Є, грошовитих людей повно, утім всі роблять на свою кубишку! Не здивуюсь, що і наразі вилізуть пару АА і будуть проповідувати, що то все козні братків
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.04.2020 в 11:42
Жаль. Вот парадокс: если есть команда, то нету нормального стадиона, есть стадион, то нет команды...
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kmv76odsk (Одесса - С.-К.)
28.04.2020 в 13:09
есть подозрение, что скоро не только команд не будет....
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