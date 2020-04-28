Черноморец может сняться с чемпионата - СМИ

Есть вероятность, что одесский "Черноморец" откажется от участия во второй части сезона в случае его восстановления летом.

Причина этого, а также слухов об уходе главного тренера Остапа Маркевича - финансовые проблемы клуба, которые вылились в задолженность с выплатой зарплаты.

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Издание Odessa.online замечает, что возникает вопрос о самом существовании "Черноморца".

Напомним, что "Черноморец" выступает в Первой лиге. Остап Маркевич возглавляет главную команду с конца 2019 года.