Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец может сняться с чемпионата - СМИ
Большие финансовые проблемы клуба
Есть вероятность, что одесский "Черноморец" откажется от участия во второй части сезона в случае его восстановления летом.
Причина этого, а также слухов об уходе главного тренера Остапа Маркевича - финансовые проблемы клуба, которые вылились в задолженность с выплатой зарплаты.
Читайте такжеОстап Маркевич покидает Черноморец
Издание Odessa.online замечает, что возникает вопрос о самом существовании "Черноморца".
Напомним, что "Черноморец" выступает в Первой лиге. Остап Маркевич возглавляет главную команду с конца 2019 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:odessa.online
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kmv76odsk (Одесса - С.-К.)
28.04.2020 в 13:06
Ответить
0
0
Dimoncho (Kharkov)
28.04.2020 в 12:54
Ответить
+2
-1
Просто Квашин (Харьков)
28.04.2020 в 13:03
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
28.04.2020 в 12:26
Ответить
+2
-1
kmv76odsk (Одесса - С.-К.)
28.04.2020 в 13:08
Ответить
0
0
Sandra777 (Львів)
28.04.2020 в 12:15
Ответить
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.04.2020 в 12:32
Ответить
+1
0
Cannabis Sativa (Луцк)
28.04.2020 в 11:50
Ответить
0
-1
Spokoyno (Киев)
28.04.2020 в 11:48
Ответить
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.04.2020 в 11:42
Ответить
+2
0
kmv76odsk (Одесса - С.-К.)
28.04.2020 в 13:09
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...