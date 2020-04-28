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Горняк-Спорт подал апелляцию на решение КДК относительно трансферного бана
Тяжба между игроком и клубом продолжается
"Горняк-Спорт" подал апелляцию на решение КДК УАФ о запрете на регистрацию игроков.
Изначально клуб проиграл дело по выплате компенсации за разрыв контракта своему бывшему игроку Алексею Пинчуку о выплате более 75 тысяч гривен, но дважды проигнорировал данное решение КДК.
После этого "Горняк-Спорт" получил трансферный бан, на который подал апелляцию, о чем и сообщил адвокат Пинчука Юрий Юрченко.
Ранее президент клуба Петр Каплун заявлял, что клуб не будет выполнять решение о компенсации Пинчуку, ну а игрок был готов идти до последних инстанций и обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.