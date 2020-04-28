Горняк-Спорт подал апелляцию на решение КДК относительно трансферного бана

"Горняк-Спорт" подал апелляцию на решение КДК УАФ о запрете на регистрацию игроков.

Изначально клуб проиграл дело по выплате компенсации за разрыв контракта своему бывшему игроку Алексею Пинчуку о выплате более 75 тысяч гривен, но дважды проигнорировал данное решение КДК.

После этого "Горняк-Спорт" получил трансферный бан, на который подал апелляцию, о чем и сообщил адвокат Пинчука Юрий Юрченко.

Ранее президент клуба Петр Каплун заявлял, что клуб не будет выполнять решение о компенсации Пинчуку, ну а игрок был готов идти до последних инстанций и обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.