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Горняк-Спорт подал апелляцию на решение КДК относительно трансферного бана

Первая лига
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Тяжба между игроком и клубом продолжается

Горняк-Спорт подал апелляцию на решение КДК относительно трансферного бана
Новина українською

"Горняк-Спорт" подал апелляцию на решение КДК УАФ о запрете на регистрацию игроков.

Изначально клуб проиграл дело по выплате компенсации за разрыв контракта своему бывшему игроку Алексею Пинчуку о выплате более 75 тысяч гривен, но дважды проигнорировал данное решение КДК.

После этого "Горняк-Спорт" получил трансферный бан, на который подал апелляцию, о чем и сообщил адвокат Пинчука Юрий Юрченко.

Ранее президент клуба Петр Каплун заявлял, что клуб не будет выполнять решение о компенсации Пинчуку, ну а игрок был готов идти до последних инстанций и обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Горняк-Спорт подал апелляцию на решение КДК относительно трансферного бана - изображение 1
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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Алексей Пинчук
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