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Игрок Руха убежден, что футболистам за время карантина могли вообще ничего не платить

Первая лига
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Сокращение зарплат называет справедливым шагом

Игрок Руха убежден, что футболистам за время карантина могли вообще ничего не платить
Новина українською

Полузащитник львовского "Руха" Юрий Копына рассказал о нивелировании последствий турецкого сбора, друзей в команде и мечте о путешествиях.

- По твоим ощущениям насколько изменилась твоя физическая форма по сравнению с концом сбора в Турции?

- Даже если перед восстановлением чемпионата нам дадут две недели, чтобы привести себя в тонус, мы не будем в той форме, в которой хотелось бы. Все равно физически мы будем набирать во время игр. Это будет очень трудно, ведь мы очень много потеряли по сравнению с тем, как мы выглядели в конце сбора. Жаль, что наша работа, которую мы проделали, нивелируется. Сколько бы один мы не тренировались, но это совсем другое, чем когда ты занимаешься с командой с мячами.

- Ты уже соскучился по партнерам в команде?

- Если быть откровенным, то очень. Дома я уже просто дурею. Никогда в карьере еще такого не было, чтобы я столько отдыхал. Звоню время от времени Ивану Брикнеру и Игорю Дуцю. Интересуемся, как друг у друга дела.

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- Сейчас в мировом футболе клубы сокращают на половину зарплаты игроков. У "Руха" также было сокращение, но не существенно. Как ты воспринял этот факт?

- Отношусь к этой ситуации с пониманием. Не могу сказать, что это несправедливо, ведь мы сейчас не работаем. Нам вообще могли ничего не платить, но нам дали большую часть зарплаты. Думаю, каждый к этому относится с пониманием.

- После завершения карантина какую страну хотел бы посетить?

- Даже не знаю, затрудняюсь ответить. Когда завершится карантин я еще минимум месяц буду к этому относиться с осторожностью. Не может такого быть, что в один день коронавирус исчезнет. Это долгий процесс, поэтому, думаю, что наша жизнь уже не будет такой, как раньше.

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В статье: Первая лига Рух (Львов) Юрий Копына
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Источник:
Рух

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