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ТаТоТаке: Игрокам Черноморца в 4 раза урезали зарплату, вторая команда фактически расформирована

Первая лига
(1 голосов)

Плохи дела у моряков

ТаТоТаке: Игрокам Черноморца в 4 раза урезали зарплату, вторая команда фактически расформирована
Новина українською

"Черноморец" переживает не лучшие времена. О расставании с главным тренером Остапом Маркевичем, а также тяжелом финансовом положении клуба пишет ТаТоТаке.

"Остап Маркевич покинул "Черноморец". Решение было принято после разговора тренера с гендиректором Анатолием Мисюрой. На которой выяснилось, что погасить долги (ранее было обещано, что зарплату за февраль команде заплатят по крайней мере в апреле) в ближайшее время не получится. Стало очевидно, что выполнять серьезные задачи, ради которых Остап Маркевич и приглашался в "Черноморец", невозможно - и стороны добровольно расторгли контракт. Новый главный тренер пока не назначен, но наиболее логично выглядит кандидатура Андрея Ущаповского, нынешнего наставника "Черноморца-2".

Однако отставка Маркевича - только полбеды. В клубе серьезные финансовые проблемы. Решено существенно уменьшить зарплаты футболистов во время карантина. Если раньше они получали в среднем 40 тыс грн в месяц, то теперь - примерно в четыре раза меньше. Ранее сообщалось, что "Черноморец" собирается расформировать вторую команду - теперь это почти факт. Собственные воспитанники, скорее всего, перейдут в первую команду, а остальным игрокам могут предложить покинуть клуб.

Главная причина тяжелой ситуации в "Черноморце" - финансовые проблемы его владельца Леонида Климова. Клубу не принадлежит практически ни один из объектов инфраструктуры "Черноморца", а арендный бизнес Климова в тяжелом нокауте во время карантина", - пишет источник.

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В статье: Черноморец (Одесса) Остап Маркевич ТаТоТаке Черноморец-2 (Одесса)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.04.2020 в 18:41
ЧО готовиться во 2 лигу --все нормальные игроки свалят играть будут пацаны а на каком стадионе не известно --Одесским олигархам наплювать на ЧО --дожились при демократии все свободны
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