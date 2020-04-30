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Козловский: Сменил тренера после первого круга, потому что я хочу видеть красивый футбол

Первая лига
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Президент Руха обрисовал перспективы клуба в УПЛ

Козловский: Сменил тренера после первого круга, потому что я хочу видеть красивый футбол
Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал о стратегии развития клуба после выхода в УПЛ.

"Наша медиа служба два года подряд становилась лучшей в Украине. У нас действительно очень хорошая команда. Кроме того, управление клуба на высшем уровне, здесь я вижу правильный вектор развития.

Пока сложно сказать, как будет в высшей лиге. "Днепр", например, тоже думал, что все будет хорошо, но начали перестраиваться на ходу.

Относительно Высшей лиги. Я сменил тренера после первого круга, несмотря на лидерство. Это говорит о том, что я хочу видеть красивый футбол, а результат придет. Для меня результат не на первом месте, по крайней мере, в ближайшие лет восемь.

Моя цель? Если в сборной Украины выйдет 11 воспитанников "Руха", я буду считать, что моя миссия выполнена", - сказал Козловский.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
ТК Футбол

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