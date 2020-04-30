Задерецкий: Когда увидел тренировки от Кварцяного в бронежилетах, то думал, что люди просто не в себе

Экс-хавбек "Волыни" Дмитрий Задерецкий (сейчас играет за "Полесье") вспомнил свои первые сборы под руководством Виталия Кварцяного.

"На первом сборе думал: "Куда я попал?". Нагрузка у него были просто безумными. Хотя когда я пришел, то тренировок с собакой уже не было. А бронежилеты очень хорошо помню, тогда думал, что люди просто не в себе. Ну, вроде, зачем нужны эти кроссы в бронежилетах, или же матче с районными или областными командами, где мы в "брониках" бегали. Там вообще мы бегали по тайму, было и такое, на второй тайм выходишь, а бронежилет уже насквозь мокрый от предыдущего игрока, который в первом тайме отбегал. Помню, бежишь и падаешь, а остановиться уже не можешь, приходилось просто падать, а что делать?

С другой стороны этот фундамент послужил на долгие годы, то есть те футболисты тогда набегали прилично. Хотя конечно тяжело было терпеть, это только так сказать, а в Евпатории у нас и по четыре тренировки в день было, а могло и пять быть. Мы вставали, делали зарядку, потом нас ждала овсянка. Как лошади по стакану овса и вперед (смеется). Затем через два часа еще тренировки, тренажерка, тренировки на поле, аквааэробика - там хватало всего.

У Кварцяного же как, там не было такого что по 25 или 30 минут тайм - играли, пока он видел, что уже никто бегать не может. И вот в таком режиме трех дней хватало, чтобы в туалет больно было ходить, потому что садиться на стул через крепатуру было трудно", - рассказал футболист.