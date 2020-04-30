Первая лига
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Балканы планируют вернуться к тренировкам 12 мая
В зарянском клубе рассчитывают на смягчение карантина
Тренерский штаб зарянских "Балкан" рассчитывает возобновить полноценный тренировочный процесс сразу же по окончанию майских праздников.
В клубе надеются, что начиная с 12 мая в стране наступит первый этап выхода из карантина, согласно которому представителям командных видов спорта обязаны разрешить проводить полноценные тренировочные занятия.
Напомним, что зарянский клуб ушел на карантин на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги.
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Источник:ФК Балканы
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