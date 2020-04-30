Балканы планируют вернуться к тренировкам 12 мая

Тренерский штаб зарянских "Балкан" рассчитывает возобновить полноценный тренировочный процесс сразу же по окончанию майских праздников.

В клубе надеются, что начиная с 12 мая в стране наступит первый этап выхода из карантина, согласно которому представителям командных видов спорта обязаны разрешить проводить полноценные тренировочные занятия.

Напомним, что зарянский клуб ушел на карантин на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги.