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Прикарпатье возобновит тренировки 12 мая. Игроки сдадут тест на коронавирус

Первая лига
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Вторая команда Первой лиги намерена возобновить тренировки 12 мая

Прикарпатье возобновит тренировки 12 мая. Игроки сдадут тест на коронавирус
Новина українською

Ивано-Франковское "Прикарпатье" объявило о том, что команда выйдет из карантина и возобновит тренировки 12 мая.

Отмечается, что после выхода из карантина, всех футболистов команды проверят на коронавирус. Поначалу тренировки будут проходить в группах по несколько игроков.

"Еще 11 игр нам останется доиграть до конца чемпионата. Если начинать в июне, числа шестого, то должны были бы закончить 6 августа. И потом снова начинать новый чемпионат", — рассказал главный тренер команды Владимир Ковалюк.

Напомним, что на карантин "Прикарпатье" ушло на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

Отметим, что чуть ранее о своих планах возобновить тренировки 12 мая заявили и "Балканы".

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В статье: МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) коронавирус
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