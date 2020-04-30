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Олег Федорук: У меня с криминалитетом всегда были хорошие отношения, я вырос в криминальной среде

Первая лига
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Давняя история из жизни Николаева

Олег Федорук: У меня с криминалитетом всегда были хорошие отношения, я вырос в криминальной среде
Новина українською

Бывший главный тренер "Николаева" Олег Федорчук рассказал о ситуации, когда его пресс-конференцию прервал экс-владелец николаевского клуба Гурген Оронюк.

– Как вы чувствуете себя в такой ситуации, когда владелец команды может вот так может зарубить тренера?

– Это бьет по самолюбию, но у меня с покойным (бизнесмен покончил жизнь самоубийством – прим.) президентом были хорошие отношения. У меня вообще с криминалитетом всегда были хорошие отношения. Я сам вырос в криминальной среде.

Он – эмоционален, а тогда он еще и был чуть-чуть не в форме, чуть-чуть выпивший.

Я потом и с ним переговорил, и с ребятами в коллективе. Оно неприятно, но он платит деньги. Я сказал ребятам, что он поставил их тренера в неловкое положение, но я переживу, – сказал Федорчук.

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В статье: Олег Федорчук МФК Николаев
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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