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Тлумак: Ни одна команда Первой лиги не выдержит график с двумя матчами в неделю

Первая лига
(1 голосов)

В Луцке считают, что уплотнять график матчей не стоит

Тлумак: Ни одна команда Первой лиги не выдержит график с двумя матчами в неделю
Новина українською

Главный тренер перволиговской "Волыни" Андрей Тлумак озвучил свое видение доигровки нынешнего сезона.

- Как и все футбольные клубы Украины, "Волынь" сейчас находится на карантине. Разумеется, от тренерского штаба игроки получили индивидуальные задания, которые дома и выполняют. Однако эту работу, кто чтобы не говорил, никак нельзя назвать тренировочным процессом. Да, я не ставлю под сомнение профессионализм ребят, но для того, чтобы качественно играть в футбол и давать необходимый результат, надо проводить полноценный тренировочный процесс. А то, чем сейчас занимаются футболисты, если называть вещи своими именами, то это физкультура. Задача у них одна - держать себя в более-менее рабочем функциональном тонусе и не набрать лишнего веса. Однако я убежден, что ни один игрок в нынешних условиях не сможет выйти на поле и сыграть на привычном для себя уровне 90 минут. И это касается не только игроков украинских клубов, но и всех стран, где введен карантин - то есть почти всего мира.

- Когда позволят проводить групповые тренировки, сколько времени, по вашему мнению, необходимо, чтобы команды вышли на приемлемый уровень готовности?

- В "Барселоне" говорят, что когда карантин продлится два месяца, то по его завершении надо месяц, чтобы команда набрала игровую форму. Я с этим мнением согласен - необходимо провести как минимум двухнедельный сбор, а потом еще сыграть три-четыре контрольных спарринга. Поэтому когда 12 мая нам позволят проводить полноценные командные тренировки, то, думаю, 6 июня, можно стартовать.

- Чиновники предлагают играть в режиме два матча в неделю.

- Лично я категорически против такого уплотнения календаря, особенно в Первой лиге. Ни одна команда такого не выдержит. Ведь Украина по своей территории - самая большая страна в Европе. А в Первой лиге играют клубы со всех уголков нашей страны. На выезды они ездят на автобусе. Поэтому когда играть через каждые два-три дня, то получается, что на восстановление, не говоря уже о каком-то тренировочном процессе, и речи не будет - сразу с колес придется играть не только в гостях, но и дома. Представьте себе сколько придется провести в дороге, например, игрокам "Миная". И нам не намного меньше. А когда ты форсируешь подготовку, когда матчи идут один за другим, то, как показывает опыт, резко возрастает и травматизм у игроков. Поэтому уже после максимум четырех туров у всех команд возникнут кадровые проблемы, а значит и уровень футбола будет еще тот... А тот же "Минай" должен играть еще и в Кубке Украины.

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В статье: Андрей Тлумак Волынь (Луцк) коронавирус
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Источник:
ФК Волынь

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Комментарии (4)
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Байкал (Lviv)
01.05.2020 в 21:26
Щось Тлумак сильно переживає за Минай. За свою команду говори,а не за когось.Хоча почалося то,про що я вже писав. Заскаволіла Волинь. Чекаємо на Рух. Поворознюк (Інгулець) чекає поки всі вискажуться ,а потім буде всім розказувати,що його клуб зможе хоч через день грати . Тут не футбол виходить на перший план,а задачі . Подивимось що буде
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Просто Квашин (Харьков)
01.05.2020 в 20:52
Очень странно... Мой тесть рассказывал, что работая в 60-х годах в Харькове на заводе, играя за заводскую команду "Станкостроитель", проводили по 2 матча в неделю, работая !!!! всю неделю на заводе в цехах (некоторые в тяжелых,типа литейки)...Самое смешное, что ЗАВОДСКАЯ команда проводила сборы в Крыму, где спаринги были с командами высшей и первой лиг СССР...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.05.2020 в 20:26
З якого х-я не зможуть? При совдепії в українській зоні другої ліги було 26 команд (50 турів). І грали через 2 дні на третій.
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+2
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Инспектор ( )
01.05.2020 в 20:07
Да ничего страшного. Пешком отыграют, все в равных условиях
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