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Дулуб: Когда уходил из Черноморца в БАТЭ, пришлось возвращать все деньги, которые заработал в Одессе

Первая лига
(1 голосов)

В Одессе умеют считать деньги

Дулуб: Когда уходил из Черноморца в БАТЭ, пришлось возвращать все деньги, которые заработал в Одессе
Новина українською

Экс-тренер "Черноморца" Олег Дулуб рассказал о деталях перехода из одесского клуба в белорусский БАТЭ.

"Инициатором моего приглашения в клуб был Анатолий Анатольевич Капский, и мы вели обстоятельные беседы о моем переходе. У меня был контракт с "Черноморцем". А разорвать действующие соглашения в Украине гораздо сложнее, чем в Беларуси. Откупные суммы назывались разные. Одна из них равнялась 500 тысячам долларов. В итоге пришлось возвращать все деньги, которые заработал в Одессе.

Основным аргументом перехода была перспектива игры в Лиге чемпионо", – сказал Дулуб.

Напомним, что Олег Дулуб тренировал "Черноморец" с сентября по конец декабря 2017 года. С БАТЭ Дулуб проработал до июня 2018 года.

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В статье: БАТЭ (Борисов) Черноморец (Одесса) Олег Дулуб
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
01.05.2020 в 23:22
С него тренер,как с меня пилот космического корабля..."без ложной скромности замечуя гениальный человека то что ничего не создалтак я был занят и болел "
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Инспектор ( )
01.05.2020 в 22:36
Так что он выгадал?
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