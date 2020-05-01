Дулуб: Когда уходил из Черноморца в БАТЭ, пришлось возвращать все деньги, которые заработал в Одессе

Экс-тренер "Черноморца" Олег Дулуб рассказал о деталях перехода из одесского клуба в белорусский БАТЭ.

"Инициатором моего приглашения в клуб был Анатолий Анатольевич Капский, и мы вели обстоятельные беседы о моем переходе. У меня был контракт с "Черноморцем". А разорвать действующие соглашения в Украине гораздо сложнее, чем в Беларуси. Откупные суммы назывались разные. Одна из них равнялась 500 тысячам долларов. В итоге пришлось возвращать все деньги, которые заработал в Одессе.

Основным аргументом перехода была перспектива игры в Лиге чемпионо", – сказал Дулуб.

Напомним, что Олег Дулуб тренировал "Черноморец" с сентября по конец декабря 2017 года. С БАТЭ Дулуб проработал до июня 2018 года.