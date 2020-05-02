Перспективы Черноморца, потенциал Руха и массовая благотворительность - дайджест апрельских новостей ПФЛ

Жизнь первой лиги замерла после того как был объявлен, а потом и продлен, всеобщий карантин. Но по сравнению с элитным дивизионом, на этом уровне футбольной иерархии есть ряд проблем, которые помешают командам возобновить сезон даже после 11 мая...

Долги по зарплатам в "Черноморце", первым не выдержал тренер

Раньше появлялись слухи, что в одесском "Черноморце" сотрудники не видели зарплаты с февраля. Остап Маркевич подтвердил это в своем недавнем интервью, а спустя несколько дней подал в отставку, которая была принята руководством.

Помимо невыплаты старых долгов, "Черноморец" урезал текущую зарплату игрокам на 75% и теперь большинство из них получает по десять тысяч гривен. На фоне других коллективов - это ощутимо. Например, тот же "Рух" пошел на коллективную договоренность с футболистами о снижении оплаты труда в размере всего 20%, а сэкономленные средства направит на борьбу с пандемией.

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На фоне всех проблем выглядело логичным расформирование второй команды "Черноморца", которая участвует во второй лиге. В случае задержки возобновления чемпионата эта же участь могла постигнуть и основу. Правда уже первого мая пришло из Одессы опровержение самых плохих новостей, "моряки" пока продолжают жить и надеятся на лучшее...

Мотивы "Миная", почему команда не стремится продолжать сезон

По словам президента ПФЛ Сергея Макарова, есть в первой лиге два клуба, которые против продолжения сезона уже сейчас, это "Минай" и "Черноморец". Касательно одесситов мы высказались выше, хоть и странно, как отсутсвие футбольных матчей должно улучшить финансовое положение клуба... А вот закарпатский коллектив утверждает, что уже слишком поздно возобновлять сезон, ведь это повлечет колоссальные убытки. Не говоря уже о том, что не все объекты необходимой инфраструктуры (отели, столовые) смогут возобновить работу, согласно решений правительства.

Злые языки сразу же отреагировали, говоря о том, что "Минаю" выгодно пойти по французскому сценарию и оставить турнирную таблицу в текущем виде, где именно он находится на третьем месте, проходящем в УПЛ. Ранее Михаил Кополовец уже оценивал потенциальное улучшение домашней арены клуба к нормам Премьер-лиги в 400 тысяч Евро. В свете этого, желание не тратить деньги на продолжение текущего сезона выглядит действительно логичным.

Козловский вкладывает в детский футбол

Необходимость реакции на атаку политических оппонентов заставили президента "Руха" Григория Козловского открыть завесу тайны над грандиозным проектом во Львове. Клуб строит академию, которой не будет равных в Украине! Она будет содержать более десяти полей, среди которых как натуральные газоны, так и "гибридные". Вторая технология позволяет использовать в качестве подогрева воздушную подушку с температурой не ниже пяти градусов по Цельсию даже в самые морозные дни. Гранулят же, используемый в качестве подсыпки, намного лучше и безопаснее в плане экологии, чем привычная нам резиновая крошка.

Многие известные футболисты, да и просто футбольные люди, уже записали видео с поддержкой подобной инициативы. Нам же остается лишь надеятся, что проект все же будет завершен и дети получат доступ к этому чуду современной инженерной мысли.

"Горняк Спорт" пойдет до конца

Дело о претензиях Алексея Пинчука имеет все шансы дойти до Лозанны, по крайней мере ни одна из сторон не собирается сдаваться. "Горняк-Спорт" убежден, что расстался с футболистом по букве закона, поэтому выступает резко против наложения трансферного бана. Апелляция на решение о запрете КДК УАФ на регистрацию игроков уже подана.

Напомним, 28-летний защитник сыграл десять встреч в сезоне 2019/2020, но после увольнения Владимира Мазяра с поста главного тренера ему в клубе прямо сказали, что больше в услугах не заинтересованы. Однако футболист пошел на принцип и добровольно не согласился на расторжение действующего контракта.

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Зимой 2020-го состав "Горняка-Спорта" пополнили девять новичков и все они значатся в заявке команды на сайте ПФЛ...

Почему соревнования ПФЛ оказались "неофициальными"

В бытность народным депутатом Андрей Павелко подавал законопроект для борьбы с договорными матчами. Однако он не учел один нюанс, указав в тексте исключительно "официальные" соревнования.

Как оказалось, к таковым в структуре Министерства Спорта относится из професиональных футбольных лиг только Премьер-лига, а все минорные турниры и даже Кубок страны - это "неофициальные" соревнования. Соответственно, свыше полсотни подозрительных матчей низших лиг в период 2016-2018 годов под действие закона не подпадают, такой вот казус.

В тему можно добавить, что в конце месяца КДК было дополнительно рассмотрено дело о лишении ПФК "Сумы" профессионального статуса и запрета на участие в соревнованиях ПФЛ следующего сезона. Егор Луговой и Олег Давыдов получили пожизненную дисквалификацию, еще ряд футболистов - меньший срок. Лидер липоводолинского "Альянса" Владислав Шарай, например, получил год условно, с испытательным сроком на два года.

Также на пять лет отстранен от футбольной деятельности Александр Севидов, хотя он уже выступил с официальным обращением, что его просто "слили", тогда как истинные виновники и организаторы справедливого наказания не понесли. Что ж, и этот сериал продолжается...

Клубы не стоят в стороне от потребностей больниц

В ходе борьбы с пандемией коронавируса многие клубы ПФЛ помогли больницам. Наиболее ощутимую поддержку оказал "Агробизнес", который даже апараты ИВЛ закупал для соседствующих Тернопольской и Хмельницкой областей.

Во многих командах также включен режим экономии, за счет чего средства удается направить на благотворительность. Например, "Металлист 1925" продавал билеты на виртуальный матч своей команды против краматорского "Авангарда", а вырученые средства пустил на помощь в проведении тяжелой операции легенде харьковского клуба Ростиславу Поточняку.

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Карантинные будни игроков - это не только тренировки на ковриках

Ну и напоследок немного расскажем о том как игроки проводят карантин. Большинство советует смотреть фильмы, сериалы, читать книги. Футболисты радуются, что могут больше времени уделить семье. Также во многих клубах организован тренировочный процесс, который реализован при помощи видеоконференций или же присыланию отчетов о пробеге и сделанным упражнениям.

Молодые футболисты также не упускают возможности построить карьеру в киберспорте, причем не обязательно в футболе. Например, братья Луцивы из "Миная" активно играют в Counter Strike, впрочем и о FIFA не забывают. А вот футболист "Оболонь Бровар" Ярослав Гурмак использовал вынужденный простой, вызванный еще и травмой, с целью "прокачать скиллы" и даже выигрывает региональные турниры по ФИФА 20!

Уже совсем скоро должны быть решения по дальнейшей судьбе футбольного сезона в Украине. Желаем вам подойти к этому моменту максимально здоровыми и полными сил, как моральных, так и физических.