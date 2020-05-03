Миха Горопевшек защитник-бомбардир. Победный фактор Волыни, раскрытый Тлумаком

Сейчас в большом футболе, в том числе в первой лиге Украины, пауза. Но продолжает играть Высшая лига Беларуси, где с недавних пор осел словенский защитник Миха Горопевшек. Причем в позапрошлом туре он снова напомнил о своих бомбардирских талантах, благодаря которым в первой части сезона установил личный рекорд результативности. Вспоминаем хронологию событий и бомбардирскую удаль Горопевшека, которая стала неотъемлемым фактором возвращения "крестоносцев" на вершину дивизиона.

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Но прежде немного фактов из биографии словенца.

Миха родился в городе Целе, где и начал играть в футбол, являясь воспитанником клуба "Шампион". Если верить свободным источникам, уже в детском возрасте Горопевшек подавал надежды на позиции форварда, но учитывая его высокий рост, было решено перевести молодого футболиста в защиту. На позиции ЦЗ и провел игрок большую часть карьеры, выступая за взрослую команду родного клуба, а потом за границей в составах польских "Легионовии" и "Олимпии", а также луцкой "Волыни".

В состав "крестоносцев" Горопевшек дважды переходил как раз из польских клубов, впервые это произошло в 2015-м, когда Михе было 24. Он сходу вышел в старте против "Металлиста" в рамках УПЛ, однако сохранить ворота в неприкосновенности, как и выиграть, тогда не удалось (2:2). Проиграв только восемь матчей из 26 в том сезоне, "Волынь" оказалась в шаге от вылета, так как была неоднократно наказана ФИФА за былые трансферные проблемы. Горопевшек отыграл в 13 матчах, также засветившись в дубле и проведя четыре встречи на Кубок. Уже в следующем сезоне Миха стал безоговорочным игроком основы, но команда заняла последнее место и вылетела из элиты. Словенец не стал оставаться в Луцке и уехал в Польшу строить свою дальнейшую карьеру.

Если в дебютный год в первой лиге "Волынь" едва спаслась от еще одного понижения в классе, то накануне второго были найдены инвестиции, что позволило вернуть словенца обратно. Для Михи год в Грудзензе прошел не лучшим образом, так как из-за травмы он практически полностью пропустил вторую половину сезона. В команде Андрея Тлумака же словенец сразу стал основным и забил пять голов в 25 матчах, преимущественно после розыгрышей стандартов. Лидерские качества Кожанова, опыт Бартуловича, изобретательность Хагназари и надежность Горопевшека (хоть и не всегда это касалось защитных скиллов) позволили "Волыни" добиться права участия в стыковых матчах с "Карпатами", в которых лишь умение исполнять стандарты помогло львовянам остаться в УПЛ.

Накануне текущего сезона "Волынь" воспринималась едва ли не главным претендентом на повышение в классе, причем с первого места. Среди конкурентов лишь "Ингулец" и "Рух" казались хотя бы соизмеримыми величинами в плане амбиций. Тем не менее, старт сезона вышел провальным - после четырех туров "крестоносцы" с четырьмя очками оказались на 12-м месте, а в обороне был настоящий проходной двор, что привело к девяти пропущенным голам! Ложкой меда на этом фоне выглядело рождение эффективного нападающего, которого перепрофилировали из центрального защитника Михи Горопевшека.

В первых двух матчах Миха отыграл лишь 90 минут в Краматорске, оставшись на скамейке и в стартовой домашней игре сезона с "Прикарпатьем" (3:2). На момент его выхода на поле, команда уступала со счетом 0:2, причем от Андрея Тлумака словенец получил задание играть на острие атаки. Буквально сразу же он обозначил свое присутствие в штрафной соперника, дважды выиграв верховую борьбу и отдав таким образом результативную передачу на Кожанова. Всего спустя минуту с небольшим уже сам Горопевшек попал в объятия партнеров, откликнувшись на навес Сергея Симинина справа. В эпизоде с третьим голом Кожанова на удар вывел Младен Бартулович, но и действия словенца, который освободил для партнера зону и увел защитника, нельзя не отметить. Все это уместилось в четыре минуты и возымело шоковый эффект. А в арсенале "Волыни" появился отличный козырь, которого периодически можно было использовать в кризисных ситуациях.

В Николаеве в четвертом туре Горопевшек уже играл в нападении с первых минут и снова проявил себя. В первом голевом эпизоде он выиграл борьбу в штрафной площадке "корабелов" и сбросил мяч под результативный удар Бартуловича. В дебюте второго тайма Миха замкнул навес с углового и вывел "крестоносцев" вперед. Увы, это не помогло фавориту одержать победу (2:3). В следующем туре Миха снова забил, на этот раз подкараулив ошибку Безотосного, а затем еще и вывел на ударную позицию Волошиновича, который оформил, как оказалось, победный мяч "Черноморцу" (3:2). В итоге 1+1 для словенца в трех матчах подряд!

В оставшейся части первой части сезона Миха забил только "Кремню" (3:0) в домашней игре седьмого тура, но сделал еще четыре ассиста. В большинстве выездных матчей Горопевшек все же выходил на родной позиции в центре обороны, но дома против "Балкан" (2:2), "Агробизнеса" (2:1) и "Авангарда" (2:1) он появлялся с первых минут в атакующем звене и действовал, как всегда, полезно и эффективно. Во встрече с "Николаевом" (1:1) в 19-м туре Миха Горопевшек вышел на замену и стремился принести команде победу в концовке. Однако перестарался и вместо гола заработал красную карточку, на чем и растался с луцкими болельщиками.

Нынешней весной Горопевшек является одним из немногих счастливчиков в мировом футболе, которые не лишены игровой практики. Хотя старт карьеры в минском "Динамо" получился для него смазанным. В игре с "Минском" во втором туре (2:3) Миха вышел в старте в тройке центральных защитников. Но кроме трех пропущенных мячей за тайм, был удален за две желтые карточки уже к исходу часа игры. Попытку камбэка подопечные тогда еще Сергея Гуренко предпринимали уже без словенца на поле.

Спасать положение в качестве атакующей опции Гуренко отправлял Миху в матчах с "Городеей" (0:1) и "Неманом" (2:0). Если в первом случае Горопевшеку не хватило 35 минут для гола, то во втором именно он размочил ворота соперника и принес, как оказалось, победу. При Леониде Кучуке словенец пока что является безальтернативно основным в трио центрбеков. В матче со "Смолевичи" (3:1) не обошлось без казуса, ведь именно Миха отправил мяч в свои ворота при счете 3:0. Во вчерашнем поединке со "Слуцком" (1:2) Горопевшек провел концовку на чужой половине поля, но снова мессией стать не сумел. Тем не менее, его атакующими навыками Кучук наверняка будет пользоваться и дальше. Глупо было бы игнорировать навык, который раскрыл луцкий коллега из первой лиги Украины Андрей Тлумак.