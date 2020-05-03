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Бартулович: Поворознюк рассказал мне о своих амбициях и желаниях. Меня все устроило

Первая лига
(2 голосов)

А еще - что Поворознюк думает, то и говорит

Бартулович: Поворознюк рассказал мне о своих амбициях и желаниях. Меня все устроило
Новина українською

Игрок "Ингульца" Младен Бартулович рассказал о президенте клуба Александре Поворознюке.

– В команде привыкли, что он нем все говорят. Что он думает, то и говорит. Поэтому и интересен журналистам.

Он переживает за футболистов, постоянно на связи. Приезжал на сборы в Турции, смотрел некоторые матчи. Конечно, он переживает за команду, ведь это его проект, его дите. Быстро нашел с ним общий язык, никаких проблем.

– Все думают, что на переговоры с тобой он приехал со стволом.

– Не видел такого. Все было спокойно и цивилизованно. Мы нормально поговорили и поняли друг друга. Он рассказал мне о своих амбициях и желаниях. Меня все устроило, – сказал Бартулович.

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В статье: Младен Бартулович Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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