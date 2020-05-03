Младен Бартулович объяснил свой переход в Ингулец

Хавбек "Ингульца" Младен Бартулович рассказал, почему перешел в клуб Первой лиги.

- Хотелось быть ближе к дому, ведь ребенок уже ходит в школу. В последние годы я постоянно был в разъездах и практически никогда дома. А тут такой вариант, мне очень удобно.

Если выделить конкретные причины, то амбиции, президент, проект, тренер и близость к дому. Деньги здесь вообще были ни при чем, – сказал Бартулович.