Первая лига
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Младен Бартулович объяснил свой переход в Ингулец
Игрок живет в Днепре
Хавбек "Ингульца" Младен Бартулович рассказал, почему перешел в клуб Первой лиги.
- Хотелось быть ближе к дому, ведь ребенок уже ходит в школу. В последние годы я постоянно был в разъездах и практически никогда дома. А тут такой вариант, мне очень удобно.
Если выделить конкретные причины, то амбиции, президент, проект, тренер и близость к дому. Деньги здесь вообще были ни при чем, – сказал Бартулович.
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Источник:Инстаграм Футбольного формата
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