В стиле аниме. Художник из Японии нарисовал болельщицу Ингульца

Японский художник Икуми Фукасава нарисовал талисман-болельщицу "Ингульца".

Футбольный клуб в Фейсбуке спросил автора, почему у девушки лишь один глаз.

Но оказалось, что это фишка Икуми - на большинстве его рисунков в героев именно один глаз. Другое в данном случае прикрывает волосы.