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В стиле аниме. Художник из Японии нарисовал болельщицу Ингульца
Пышность форм и отсутствие глаза
Японский художник Икуми Фукасава нарисовал талисман-болельщицу "Ингульца".
Футбольный клуб в Фейсбуке спросил автора, почему у девушки лишь один глаз.
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Но оказалось, что это фишка Икуми - на большинстве его рисунков в героев именно один глаз. Другое в данном случае прикрывает волосы.
"Учитывая курс УАФ на формирование женских команд в каждом клубе с сезона 2021/22, как Вам такое творчество?", - спросили болельщиков в "Ингульце".
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Источник:Фейсбук Інгульця
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