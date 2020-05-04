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В стиле аниме. Художник из Японии нарисовал болельщицу Ингульца

Первая лига
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Пышность форм и отсутствие глаза

В стиле аниме. Художник из Японии нарисовал болельщицу Ингульца
Новина українською

Японский художник Икуми Фукасава нарисовал талисман-болельщицу "Ингульца".

Футбольный клуб в Фейсбуке спросил автора, почему у девушки лишь один глаз.

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Но оказалось, что это фишка Икуми - на большинстве его рисунков в героев именно один глаз. Другое в данном случае прикрывает волосы.

"Учитывая курс УАФ на формирование женских команд в каждом клубе с сезона 2021/22, как Вам такое творчество?", - спросили болельщиков в "Ингульце".

В стиле аниме. Художник из Японии нарисовал болельщицу Ингульца - изображение 1

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В статье: Болельщики Ингулец (Петрово)
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