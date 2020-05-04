Представляешь, чтобы меня Шуфрич на обед пригласил? Кополовец - о зимнем сборе на лыжах и президенте

Спортивный директор и игрок "Миная" Михаил Кополовец вспомнил свои выступления в Германии в 2015-2016 годах по "Айнхайт Рудольштатдт" в северо-восточной Оберлиге (5 по силе дивизион Германии).

В Оберлиге, по словам Михаила, футбол отличается мощностью и физической прочностью.

Немцы дерутся, там нет никакого технического футбола, но физически надо было быть очень подготовленным. Нигде такого не видел, но на зимних сборах в Турции нас вывезли в лес, дали лыжи и мы на них просто кроссы набегали по горам. На лыжах! Всю неделю вверх-вниз. Первые дни я был последним! Говорю: "Дайте хоть какие-то санки!", потому что не мог больше.

Дисциплинированность, по словам Михаила, сказалась и в выплате заработной платы.

Сказали, что зарплата будет "сегодня в 12:00". За 2 года так и получал ее в одно и то же время, ни разу ни задержки, ничего! Такого не было нигде. Поэтому я понял, что в Германии люди - просто работы.

Очень тепло Михаил отзывается и о президенте "Айнхайт Рудольштадт".