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Представляешь, чтобы меня Шуфрич на обед пригласил? Кополовец - о зимнем сборе на лыжах и президенте
И особенность 5 лиги Германии
Спортивный директор и игрок "Миная" Михаил Кополовец вспомнил свои выступления в Германии в 2015-2016 годах по "Айнхайт Рудольштатдт" в северо-восточной Оберлиге (5 по силе дивизион Германии).
В Оберлиге, по словам Михаила, футбол отличается мощностью и физической прочностью.
Немцы дерутся, там нет никакого технического футбола, но физически надо было быть очень подготовленным.
Нигде такого не видел, но на зимних сборах в Турции нас вывезли в лес, дали лыжи и мы на них просто кроссы набегали по горам. На лыжах! Всю неделю вверх-вниз. Первые дни я был последним! Говорю: "Дайте хоть какие-то санки!", потому что не мог больше.
Дисциплинированность, по словам Михаила, сказалась и в выплате заработной платы.
Сказали, что зарплата будет "сегодня в 12:00". За 2 года так и получал ее в одно и то же время, ни разу ни задержки, ничего! Такого не было нигде. Поэтому я понял, что в Германии люди - просто работы.
Очень тепло Михаил отзывается и о президенте "Айнхайт Рудольштадт".
У президента своя строительная компания, это очень серьезный, просто нефутбольный человек. Его втянули в футбол. Он не имеет амбиций, чтобы команда играла в Бундеслиге, просто хотел немного поднять уровень.
Он очень богат! Строит магазины для "Lidl", "Audi". Когда увидел масштабы ...Там было 300 машин и кранов! А это только один регион, где он работает. А у него еще в Берлине, Мюнхене, еще в Нидерландах, куча всего! Там один кран стоит может полмиллиона долларов.
И вот он приглашает меня ...на обед! 2-3 часа разговаривали с переводчиком. До сих пор помню, что мы на обед ели. Я был в шоке! А ты представляешь, чтобы меня Шуфрич на обед пригласил?
Такое отношение очень приятно, ты в ответ пытаешься отблагодарить его. И болельщики местные меня полюбили, я отдавался игре максимально.