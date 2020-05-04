Директор Оболони-Бровар: По схеме Шахтера Первая лига вообще не нужна. Это уже бизнес-проект одного клуба

Директор "Оболони-Бровар" Александр Резниченко ответил на предложение "Шахтера" не расширять УПЛ до 14-ти команд в следующем сезоне.

О розыгрыше путевок за выход в УПЛ среди команд первой лиги, которые подали заявку на получение аттестата

Если бы ситуация в турнирной таблице была другой – был бы, например, разрыв в очках, то еще можно было такой вопрос рассматривать. Но 1-2 очка разницы. Поэтому все должно решаться на футбольном поле.

Поэтому в таком случае было бы справедливо, чтобы сыграла эта шестерка. Но среди команд, которые отказываются играть, есть "Минай". Их все устраивает – они на третьем месте.

– У меня нет такой информации. Хотя мы с ПФЛ постоянно на связи, но предложения не слышал. Где-то какие-то слухи ходили, но конкретики не было никакой. Вопрос не в том, что это лучше – есть часть команд (особенно с нижней части таблицы), которые вообще отказываются играть.

Об отмене расширения УПЛ до 14 команд из-за форс-мажорных обстоятельств

– Вопрос не в том, что мы претенденты. Учитывая сложившуюся ситуацию и плотность команд в первой лиге, которые претендовали на УПЛ, то я бы сделал 16 команд в УПЛ, а этот чемпионат просто бы закончил. Чтобы сохранить людей, футбол, а не разносить эту пандемию.

Даже если клубы и будут играть, то надо серьезные меры. На это необходимо выбрасывать большие средства.

Есть информация, что хотят идти по схеме бундеслиги и перед каждым матчем делать тест на коронавирус. Один тест в киевской частной клинике сейчас стоит немало. Пусть сейчас сделают его дешевле – полторы или две тысячи.

Второй момент – если клуб принимает матч дома, то знает, где делать тест, а команда, которая едет на выезд, где должна их делать?

За неделю нужно будет сыграть две игры. Если где-то возникнет ситуация, в какой-то команде обнаружили больного, то эта команда пойдет на карантин. Все команды, которые с ней играли, – тоже. Автоматически приостанавливается чемпионат.

А если идти по схеме "Шахтера", то эта первая лига и ПФЛ вообще не нужны. Пусть играют только команды УПЛ и никогда оттуда не вылетают. Это уже не футбол, а бизнес-проект одного клуба.

Чтобы подытожить – если в УПЛ заходит три команды, как было принято на исполкоме, то логично провести тот турнир среди шести команд. Чтобы определить, кто выходит в УПЛ.

Но если говорить с точки зрения здоровья футболистов и того, чтобы не распространять вирус дальше, то надо было принимать волевое решение и заканчивать сезон. А следующий начинать с 16 командами в УПЛ.

Но если "Шахтер" поднял уже этот вопрос с отменой расширения, то оно уже будет подниматься и на исполкоме, и на конгрессе. Они будут продавливать это решение, – сказал Ризниченко.