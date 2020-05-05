Коуч Оболонь-Бровар: Благодаря неистовой поддержке болельщиков Украины одолела Португалию

Главный тренер ФК "Оболонь-Бровар" Олег Мазуренко считает, что в ближайшее время болельщики в Украине пойдут на стадионы.

Тренер надеется, что в ближайшем будущем на стадион "Оболонь-Арена" после завершения карантина и разрешения правительства посещать матчи будут приходить минимум по 10 000 болельщиков.

На самом деле, не могу сказать, почему люди в Украине не ходят на футбол. Наверное, здесь много факторов влияют. Возможно, некоторым людям просто сейчас не до футбола, учитывая сложную ситуацию в Украине. Возможно, уровень украинского футбола не устраивает болельщиков. Убежден, что обязательно нужно работать с болельщиками и дорожить каждым фанатом. Нужно создавать все лучшие условия для наших болельщиков и привлекать их на стадионы. Если в этом направлении не работать, то ситуация не изменится. В "Оболони Бровар" хорошего уровня стадион, с прекрасной инфраструктурой. Конечно, можно вспоминать посещаемость на "Донбасс Арене", однако это были другие времена. К сожалению, ситуация в стране изменилась. Ранее, скажем, на матче "Оболони" с "Шахтером" собирался полный стадион, тогда была очень интересная Премьер-лига. Люди жили футболом, им было интересно ходить на стадионы.

По мнению Мазуренко, это достаточно болезненная тема и нужно делать все возможное, чтобы вернуть болельщиков на футбольные матчи, ведь футболисты играют прежде всего для зрителей.