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Коуч Оболонь-Бровар: Благодаря неистовой поддержке болельщиков Украины одолела Португалию
О роли людей в поддержке футболистов на стадионе
Главный тренер ФК "Оболонь-Бровар" Олег Мазуренко считает, что в ближайшее время болельщики в Украине пойдут на стадионы.
Тренер надеется, что в ближайшем будущем на стадион "Оболонь-Арена" после завершения карантина и разрешения правительства посещать матчи будут приходить минимум по 10 000 болельщиков.
На самом деле, не могу сказать, почему люди в Украине не ходят на футбол. Наверное, здесь много факторов влияют. Возможно, некоторым людям просто сейчас не до футбола, учитывая сложную ситуацию в Украине. Возможно, уровень украинского футбола не устраивает болельщиков. Убежден, что обязательно нужно работать с болельщиками и дорожить каждым фанатом. Нужно создавать все лучшие условия для наших болельщиков и привлекать их на стадионы. Если в этом направлении не работать, то ситуация не изменится.
В "Оболони Бровар" хорошего уровня стадион, с прекрасной инфраструктурой. Конечно, можно вспоминать посещаемость на "Донбасс Арене", однако это были другие времена. К сожалению, ситуация в стране изменилась. Ранее, скажем, на матче "Оболони" с "Шахтером" собирался полный стадион, тогда была очень интересная Премьер-лига. Люди жили футболом, им было интересно ходить на стадионы.
По мнению Мазуренко, это достаточно болезненная тема и нужно делать все возможное, чтобы вернуть болельщиков на футбольные матчи, ведь футболисты играют прежде всего для зрителей.
Если нет болельщиков, то такой футбол считается мертвым. В случае, когда "Оболонь-Бровар" повысится в классе, тогда на наших домашних матчах будет заполнен стадион, особенно когда играть с грандами украинского футбола.
Хочу привести один показательный пример. Мне выпала возможность посетить игру сборной Украины против Португалии. Считаю, что благодаря неистовой поддержке болельщиков наша сборная смогла победить именитого соперника.
На НСК "Олимпийский" была невероятная атмосфера, зрители гнали футболистов вперед. За 5-10 минут до начала матча знал, что наша сборная обязательно победит, ведь ребята не могли подвести болельщиков. Когда все подняли флаг Украины, спели гимн, то пошли мурашки по коже. Если болельщики будут посещать матчи, а футболисты с максимальной ответственностью относиться к своей работе, то от этого выиграет весь украинский футбол.