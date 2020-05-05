Цыганык: Если Ярославский выкупит долги Металлиста, то Металлист 1925 умрет

Украинский спортивный журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык в эфире Youtube-канала "Бомбардир" рассказал, каким образом Александр Ярославский хочет вернуть "Металлист" в большой футбол.

"Долгое время никак не могли выкупить долги "Металлиста" через определенную коррупционную историю в клубе. Ярославский сейчас хочет договориться с игроками, тренерами, менеджерами команды, которым клуб задолжал деньги. Деньги уже не имеют значения. Чтобы все, кому должен Курченко, написали отказ от долгов клуба. Кому-то он предложит работу, кому-то, может, деньги, кому-то больше, кому-то меньше... Но он хочет выкупить долги. Это называется санацией. Если я выкупаю долги, мне тогда должны отдать всю собственность (базу, стадион и марку "Металлист").

Вот он договорится с Шавьером, Кристальдо и другими футболистами и работниками, выкупит долги и государство обязано отдать ему собственность Курченко, потому что он становится главным кредитором. Но сейчас есть решение (и оно будет обжаловано) о национализации. Не банкротизации! А это уже надо будет покупать у государства, а Ярославский этого не хочет. Он говорит: "Я лучше выкуплю все долги и зайду полноценным владельцем". Если это произойдет, а я знаю, что переговоры идут, тогда вернется "Металлист". Его интересует "Металлист", а не "Металлист 1925". Если у Ярославского получится то, что он запланировал, то "Металлист 1925" умрет.

Но надо, чтобы кто-то ему в этом помог, а не мешал. Главное, чтобы все написали, что они отказываются от долгов Курченко в пользу Ярославского. Это даст ему возможность по закону прийти в исполнительную службу и сказать – вот прошел процесс банкротизации, я выкупил все долги и вступаю во владение данной собственностью", – сказал Цыганык.

Напомним, что Ярославский владел "Металлистом" с 2006 по 2011 годы, после чего продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба.