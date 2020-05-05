Президент ПФЛ: Самый больной вопрос - что делать, если после рестарта произойдет вспышка заболевания

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал о ситуации с возобновлением сезона в Первой и Второй лигах.

— Сколько времени будет выделено командам для, скажем так, внеплановых сборов?

— Около 2-3 недель. Если к тренировкам можно будет приступить с 12 мая, а соревнования возобновятся в конце мая — начале июня. Единственный нюанс – перед началом тренировок футболистов нужно будет протестировать на наличие короновируса, эта процедура может немного затянуть начало тренировочного процесса.

— Все ли готовы, например, собирать своих иногородних игроков, привозить их за свой счет из других населенных пунктов?

— Клубы не называли это среди проблем.

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— А как обстоят дела с легионерами клубов ПФЛ? Они все по домам? Если нет, будет ли форс-мажором отсутствие тех, кто успел уехать по домам и сейчас не может вернуться домой?

— Легионеров в наших соревнованиях очень мало. Не думаю, что их наличие или отсутствие сильно повлияет на общую картину. Как бы там ни было, к нам клубы с такой проблемой не обращались.

— Каков минимально возможный временной разрыв между турами? Командам придется играть по три тура на две недели или, по нынешним временам, это уже роскошь и нам ждать по два тура на одну неделю?

— Мы разрабатываем календарь из расчёта, что самая короткая пауза между матчами составит три дня. Это значит, что соревновательный режим будет, как у команд-участниц Кубка Украины или еврокубков. Скорее всего, придётся отказаться от разнесения матчей вокруг базового дня. С учётом плотного графика все команды будут играть тур в одну дату.

— Существует ли конечный срок, до которого УПЛ, ПФЛ и ААФУ всенепременно должны завершить свои турниры?

— Для УПЛ этот срок более регламентирован с учётом требований УЕФА. Для нас и коллег из ААФУ требования более мягкие. Мы спокойно можем завершить сезон до конца августа.

— Рассматривался ли вариант, при котором после возобновления турниров произойдет вспышка заболевания? Что тогда?

— Это один из самых больных вопросов. Чёткого решения пока не сформулировано. Обязательно акцентируем на этом внимание Медицинского комитета УАФ, для такого случая должен быть продуманный алгоритм действий.