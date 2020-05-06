Сергей Ковалец возглавит Черноморец - СМИ

Тренер Сергей Ковалец должен возглавить одесский "Черноморец", который накануне остался без наставника после отставки Остапа Маркевича.

Как сообщает Динамомания, в ближайшее время Ковалец должен быть объявлен главным тренером.

На официальном сайте "Черноморца" еще не было официальной информации об увольнении предыдущего наставника Остапа Маркевича. За 4 апреля датирована новость о его поздравлении как главного тренера с Днем рождения.

Последним клубом Ковальца был киевский "Оболонь-Бровар" из Первой лиги. Клуб и тренер прекратили сотрудничество зимой.

"Черноморец" также выступает в Первой лиге, занимает 10 позицию. Накануне речь шла о тяжелом финансовом положении, из-за которого клуб может сняться с чемпионата.