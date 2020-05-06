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Сергей Ковалец возглавит Черноморец - СМИ

Первая лига
(6 голосов)

Вместо Маркевича

Сергей Ковалец возглавит Черноморец - СМИ
Новина українською

Тренер Сергей Ковалец должен возглавить одесский "Черноморец", который накануне остался без наставника после отставки Остапа Маркевича.

Как сообщает Динамомания, в ближайшее время Ковалец должен быть объявлен главным тренером.

На официальном сайте "Черноморца" еще не было официальной информации об увольнении предыдущего наставника Остапа Маркевича. За 4 апреля датирована новость о его поздравлении как главного тренера с Днем рождения.

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Последним клубом Ковальца был киевский "Оболонь-Бровар" из Первой лиги. Клуб и тренер прекратили сотрудничество зимой.

"Черноморец" также выступает в Первой лиге, занимает 10 позицию. Накануне речь шла о тяжелом финансовом положении, из-за которого клуб может сняться с чемпионата.

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В статье: Сергей Ковалец Первая лига Черноморец (Одесса) Остап Маркевич
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Источник:
Динамоманія

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Комментарии (11)
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alex.belogubko (одесса)
06.05.2020 в 19:25
что то тут не чисто --еврейские штучки Помидора --гавницом попахивает
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0
0
Sandra777 (Львів)
06.05.2020 в 18:22
Вже краще в Карпати бо щось довіра впала до Санжара після деяких ігор і гра з Олександрією добила
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 17:05
На зарплату хватает ТОЛЬКО Ковальцу....
Ответить
0
0
Володимирович (Кременчуг)
06.05.2020 в 17:54
А Ковалець на твою думку поганий тренер????
Ответить
0
0
avatar
armik (Киев)
06.05.2020 в 16:03
Ушел из Оболони, где не было денег в Черноморец?
Ответить
+2
0
avatar
Инспектор ( )
06.05.2020 в 15:55
Неясно, так есть деньги или нет?
Ответить
+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.05.2020 в 16:02
Зри в корень. Карантин закончится, откроют порты, опять пойдёт контрабанда и будут деньги.
Ответить
+1
0
Володимирович (Кременчуг)
06.05.2020 в 17:52
Ну вінничани то добре в контрабандних схемах розбираються, це факт!!!!
+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.05.2020 в 18:00
А що , Кременчук із своїм Нафтопереробним заводом в контрабанді не приймає участь?
+2
0
Володимирович (Кременчуг)
06.05.2020 в 18:19
Стоїть собі на карантині! За 2/3 з/п працівники вдома сидять і майже не жаліються!!!
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.05.2020 в 18:20
Ото ж бо і воно. В Кременчуці ще гроші залишилися, а в Одесі - ні.
0
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