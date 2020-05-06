  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Тлумак: Пять замен - это хорошая инициатива
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тлумак: Пять замен - это хорошая инициатива

Первая лига
(1 голосов)

Наставник Волыни поддерживает идею англичан

Тлумак: Пять замен - это хорошая инициатива
Новина українською

Главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак одобрил английскую идею введения пяти замен после рестарта сезона.

"Это хорошая инициатива. Чем больше замен, тем меньше нагрузка на игроков, меньший риск травмироваться.

В Англии футбол очень скоростной, поэтому нет ничего удивительного, что они первыми на такое согласились. Возможно, другие чемпионаты поддержат эту идею", — считает Тлумак.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Тлумак Волынь (Луцк) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Экспресс

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...