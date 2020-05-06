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Тлумак: Пять замен - это хорошая инициатива
Наставник Волыни поддерживает идею англичан
Главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак одобрил английскую идею введения пяти замен после рестарта сезона.
"Это хорошая инициатива. Чем больше замен, тем меньше нагрузка на игроков, меньший риск травмироваться.
В Англии футбол очень скоростной, поэтому нет ничего удивительного, что они первыми на такое согласились. Возможно, другие чемпионаты поддержат эту идею", — считает Тлумак.
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Источник:Экспресс
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