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Стороженко: Мы чувствуем, что Металлист 1925 никто не ждет в УПЛ
Харьковчане ответили на идею Шахтера не расширять УПЛ
Глава наблюдательного совета "Металлиста-1925" Сергей Стороженко высказался относительно идеи Шахтера про отмену расширения УПЛ до 14 команд из-за форс-мажорных обстоятельств.
"Слышал от Сергея Палкина, но что такое форс-мажор? Форс-мажор – это непреодолимая сила. А что нельзя преодолеть? Нельзя сделать 14 клубов? Как это? Мы чувствуем, что нас никто не ждет в УПЛ, но клуб делает все, чтобы команда вышла туда. Это наша стратегическая задача.
Хотя коронавирус очень сильно бьет по клубу, особенно отсутствие болельщиков на трибунах. Это статья нашего дохода, как и требует УЕФА. Это большие деньги. Деньги за билеты с наших матчей – половина бюджета такого клуба, как "Рух", – сказал Стороженко.
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