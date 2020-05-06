Стороженко: Мы чувствуем, что Металлист 1925 никто не ждет в УПЛ

Глава наблюдательного совета "Металлиста-1925" Сергей Стороженко высказался относительно идеи Шахтера про отмену расширения УПЛ до 14 команд из-за форс-мажорных обстоятельств.

"Слышал от Сергея Палкина, но что такое форс-мажор? Форс-мажор – это непреодолимая сила. А что нельзя преодолеть? Нельзя сделать 14 клубов? Как это? Мы чувствуем, что нас никто не ждет в УПЛ, но клуб делает все, чтобы команда вышла туда. Это наша стратегическая задача.

Хотя коронавирус очень сильно бьет по клубу, особенно отсутствие болельщиков на трибунах. Это статья нашего дохода, как и требует УЕФА. Это большие деньги. Деньги за билеты с наших матчей – половина бюджета такого клуба, как "Рух", – сказал Стороженко.