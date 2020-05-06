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Стороженко: Мы чувствуем, что Металлист 1925 никто не ждет в УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

Харьковчане ответили на идею Шахтера не расширять УПЛ

Стороженко: Мы чувствуем, что Металлист 1925 никто не ждет в УПЛ
Новина українською

Глава наблюдательного совета "Металлиста-1925" Сергей Стороженко высказался относительно идеи Шахтера про отмену расширения УПЛ до 14 команд из-за форс-мажорных обстоятельств.

"Слышал от Сергея Палкина, но что такое форс-мажор? Форс-мажор – это непреодолимая сила. А что нельзя преодолеть? Нельзя сделать 14 клубов? Как это? Мы чувствуем, что нас никто не ждет в УПЛ, но клуб делает все, чтобы команда вышла туда. Это наша стратегическая задача.

Хотя коронавирус очень сильно бьет по клубу, особенно отсутствие болельщиков на трибунах. Это статья нашего дохода, как и требует УЕФА. Это большие деньги. Деньги за билеты с наших матчей – половина бюджета такого клуба, как "Рух", – сказал Стороженко.

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В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (8)
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scorpius (Ck)
06.05.2020 в 22:04
И правильно, ведь все ждут в УПЛ старый добрый Металлист без всяких циферок.
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+1
0
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Инспектор ( )
06.05.2020 в 20:44
У вас 7 место. Тренируйтесь
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+2
0
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satellite (Харьков)
06.05.2020 в 21:55
Седьмое место Металлиста отстаёт от лидера по моему на пару очков.Но не в том дело........Какая разница ,кто кого ждёт в УПЛ или не ждёт???Металлисту как минимум надо попасть в тройку первых.А потом уже и ждать решения о том, какое количество команд разрешат в следующем сезоне!!!
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 22:02
Там играет будущая звезда Барселоны - Миша Стороженко ....Внучек...Дед команду ему подарил...
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0
-1
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Yurko-Zahid (Лаббок )
06.05.2020 в 20:37
"Не лізь, синку, в пекло впоперек Інгульця". Папа.
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+2
-1
Buran60 (Харьков)
06.05.2020 в 20:19
Правильно чувствуете !
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+2
0
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Dosik (Харків)
06.05.2020 в 20:15
Металіст був ..є і буде тільки один!А всі ці клони випливають і зникають.
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+3
-1
Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 20:03
Все ждут появления настоящего "Металла", а не это фейк позорище...
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+3
0


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