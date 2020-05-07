Капитан Ингульца: Арбитр в УПЛ получает 12 000 грн за матч, а в Первой лиге - 2000, ассистент - 1000

Владислав Лупашко, 33-летний опорный полузащитник и капитан "Ингульца", выступил за повышение гонораров футбольным судьям.

Таким образом, считает Влад, прекратятся спекуляции на тему нечестных матчей в украинском футболе.

Зарплаты нет, за матч арбитр получает до 12 000 гривен в Премьер-лиге, в Первой лиге это 2000 гривен за матч. Ассистент получает 1000, еще судьям покрывают дорожные расходы.

Конечно, размышляет Лупашко, можно сказать, что нужно стремиться на евроарену, где за матч арбитр получает около 2700 евро.

Но однозначно нужно улучшать финансовую сторону для судейского корпуса.

Что еще очень важно и нужно, считает Владислав, то это средства связи во время матча.

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Судьи Первой и Второй лиг элементарно не могут подсказать друг другу во время матча, так как им не закупили прав и гарнитуру.