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Капитан Ингульца: Арбитр в УПЛ получает 12 000 грн за матч, а в Первой лиге - 2000, ассистент - 1000
Притом без раций и гарнитуры на поле
Владислав Лупашко, 33-летний опорный полузащитник и капитан "Ингульца", выступил за повышение гонораров футбольным судьям.
Таким образом, считает Влад, прекратятся спекуляции на тему нечестных матчей в украинском футболе.
Зарплаты нет, за матч арбитр получает до 12 000 гривен в Премьер-лиге, в Первой лиге это 2000 гривен за матч. Ассистент получает 1000, еще судьям покрывают дорожные расходы.
Конечно, размышляет Лупашко, можно сказать, что нужно стремиться на евроарену, где за матч арбитр получает около 2700 евро.
Но однозначно нужно улучшать финансовую сторону для судейского корпуса.
Что еще очень важно и нужно, считает Владислав, то это средства связи во время матча.
Судьи Первой и Второй лиг элементарно не могут подсказать друг другу во время матча, так как им не закупили прав и гарнитуру.
Если в Премьер-лиге мы внедряем дорогую систему VAR, то обеспечение рациями арбитров для Первой и Второй лиги не будет накладным для Федерации.
Хотя в нашем футболе и есть акцент на Премьер-лигу, но мы должны понимать, что если завтра эти судьи пополнят ряды Премьер-лиги, они не будут готовы к качественному судейству.
Они должны пройти этап обкатки и обучения. Поэтому есть возможность улучшить качество судейства, подготовить кадры, и в Первой и во Второй лиге. Мы должны понимать, улучшив судейство, мы улучшим и качество футбола в низших лигах.