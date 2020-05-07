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В Металлист 1925 назвали профанацией матчи без зрителей

Первая лига
(1 голосов)

Серьезный удар по бюджету клуба

В Металлист 1925 назвали профанацией матчи без зрителей
Новина українською

Председатель наблюдательного совета "Металлист-1925" Сергей Стороженко раскритиковал идею матчей без зрителей в Первой лиге.

Я знаю, что футбол для людей. А все матчи без зрителей - это профанация.

Более того наш клуб честно зарабатывает на билетах, честно тратит деньги, которые заработал. Билетная программа для нас - это очень существенный показатель нашего бюджета клуба.

Ведь на "Металлист 1925" приходили и 6-7 тысяч, и 12 000, и 20 000 зрителей.

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Поэтому для нас это очень важные деньги. Нужно учитывать, что 15 матчей дома - это большая доля бюджета.

Напомним, что с 12 мая карантин, который длится уже два месяца, будет ослаблен для профессиональных спортивных команд и они смогут вернуться к тренировкам. Сейчас идет дискуссия по поводу восстановления футбольных соревнований.

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В статье: Сергей Стороженко Первая лига карантин Металлист 1925
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Источник:
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Комментарии (3)
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hantolik58 (Харьков)
07.05.2020 в 11:38
Здесь, по моему мнению, Сергей Михайлович имел ввиду, что в целом футбол и зрители - это единое целое. Но в форсмажорных обстоятельствах проводятся матчи без болельщиков. Проводить же несколько десятков матчей без зрителей, или 50 процентов матчей чемпионата - это уже не то... Выход из ситуации обязательно будет найден.
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Байкал (Lviv)
07.05.2020 в 11:00
Нас не чекають в ПЛ, без глядачів - це профанація- ці та інші гумористичні етюди від вусатого Петросяна.Відчуває ,що Ярославський зашевелився і якщо щезне в назві 1925 , то щезне і сам Стороженко.
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+2
-1
hantolik58 (Харьков)
07.05.2020 в 11:14
Байкал... Прежде всего хочу спросить какое отношение рашисткий Байкал имеет ко Львову. Наверное, такое же, как ваши псевдорассуждения к реальной картине в харьковском футболе. Наш клуб за четыре года добился очень многого, пройдя за три с половиной года путь от аматоров до одного из претендентов на выход в УПЛ. При этом не дал погибнуть детскому футболу, помогая ветеранам, поддерживая в норме загороднюю базу, не принадлежащую клубу. Назовите, сколько денег потратил Ярославский на поддержку детского футбола, футбольных обьектов города! Я назову - ноль гривен, ноль копеек. Львовянин, тебе не мешало бы, разобраться с положением дел во Львове. Скоро Козловский купит весь львовский футбол с потрохами, а потом все бросить, как бросил Дыминский. Так что твои советы, харьковчанам не нужны. Езжай лучше на свой Байкал... там хорошая природа.
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