В Металлист 1925 назвали профанацией матчи без зрителей

Председатель наблюдательного совета "Металлист-1925" Сергей Стороженко раскритиковал идею матчей без зрителей в Первой лиге.

Я знаю, что футбол для людей. А все матчи без зрителей - это профанация.

Более того наш клуб честно зарабатывает на билетах, честно тратит деньги, которые заработал. Билетная программа для нас - это очень существенный показатель нашего бюджета клуба.

Ведь на "Металлист 1925" приходили и 6-7 тысяч, и 12 000, и 20 000 зрителей.