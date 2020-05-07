Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Металлист 1925 назвали профанацией матчи без зрителей
Серьезный удар по бюджету клуба
Председатель наблюдательного совета "Металлист-1925" Сергей Стороженко раскритиковал идею матчей без зрителей в Первой лиге.
Я знаю, что футбол для людей. А все матчи без зрителей - это профанация.
Более того наш клуб честно зарабатывает на билетах, честно тратит деньги, которые заработал. Билетная программа для нас - это очень существенный показатель нашего бюджета клуба.
Ведь на "Металлист 1925" приходили и 6-7 тысяч, и 12 000, и 20 000 зрителей.
Поэтому для нас это очень важные деньги. Нужно учитывать, что 15 матчей дома - это большая доля бюджета.
Напомним, что с 12 мая карантин, который длится уже два месяца, будет ослаблен для профессиональных спортивных команд и они смогут вернуться к тренировкам. Сейчас идет дискуссия по поводу восстановления футбольных соревнований.