В клубе Первой лиги насчитали 11 игроков, которые выступали в сборных Украины

Пока с "Миная" в национальные сборную не вызвали ни одного игрока. Но в составе клуба есть игроки, тренеры, имеющие соответствующий опыт. Как за основную, так и за команды разных возрастов.

За главную команду страны в свое время играло 3 "минайца". Правда, тогда они не были футболистами клуба. Это, в первую очередь, нынешний главный тренер Василий Кобин.

Будучи игроком, он 11 раз выходил в составе национальной сборной Украины (6 матчей в квалификации к ЧМ и 5 - товарищеские). Дебютировал в сентябре 2009-го, когда команду возглавлял Алексей Михайличенко, участвовал в памятной победе над англичанами в Днепре. Был в шаге, чтобы дебютировать на чемпионате мира в Южной Африке-2010. К сожалению, тогда "желто-синие" сыграли проиграли стыковые матчи с Грецией, где, кстати, Кобин выходил в стартовом составе.

За основную команду играл и Олег Допилка. С киевского "Динамо", где находился тогда Олег, его тоже вызвал в сборную Алексей Михайличенко. На счету защитника 2 матча и оба спарринги - против Кипра и Сербии.

Чуть больше матчей у другого тренера команды - Игоря Ощипко. В его активе 3 матча за сборную - все также товарещиские. В "сине-желтых" футболках Игорь вызвался с Карпат при руководстве Мирона Маркевича в матчах против Италии, Норвегии и Румынии.

Другие футболисты не имеют опыта игр в главной команде Украины, однако защищали цвета сборной разных возрастных групп.

Особенно удачный опыт у Артура Карнозы. Более 10 матчей он сыграл за сборную Украины разных возрастов - начиная с U-16 и заканчивая U-21 (единственную игру в этом возрасте он провел 29 февраля 2012-го года в матче с Португалией). А в составе U-19 стал даже чемпионом Европы. Этот турнир, напомним проходил в Донецке и Мариуполе летом 2009-го и в финале наша дружина победила Англию 2:0.

Не так давно вызвали в молодежную сборную Александра Маткобожика. Будучи игроком кропивницкой "Зирки", его привлекали в сборную U-16, U-19 и молодежную, которую еще возглавлял Александр Головко.

При руководстве этого тренера, в составе молодежной сборной играл и Вадим Страшкевич. Его, между прочим, раньше вызывали и в сборные других возрастных групп - от 17 и до молодежки.

Еще раньше, при руководстве Павла Яковенко в молодежную сборную вызвали Максима Жичикова. За его спиной и матчи за сборную U-20 и U-18.

В свое время (2007-2009) цвета сборной в разных возрастных группах (U-17 и U-19) защищал Максим Гавриленко и Олег Маик (U-18, U-19 и U-20) в 2011-2012-х годах.

Отличились "минайцы" и выступлениями за студенческую сборную Украины. И не просто отметились, а помогли завоевать трофеи. Так, Владислав Микуляк в ее составе в 2009 году стал чемпионом Универсиады в Белграде. Играл на Универсиаде, в 2019-м, в Неаполе и Анатолий Нуриев.

К сожалению, ему так не повезло - тогда сборная Украины проиграла в четвертьфинале Бразилии и покинула турнир. Тем не менее, в активе Анатолия есть победы на этом уровне - он помог студенческой сборной выиграть в Мемориале Макарова в 2019 году.