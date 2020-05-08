До перехода в клуб хавбек Агробизнеса поработал на фабрике галош

23-летний Артур Думанюк, хавбек "Агробизнеса", начинал заниматься футболом в ДЮФК "Подолье", там его первыми тренерами были Александр Порицкий и Аркадий Баталов.

Отец захотел, чтобы сын прогрессировал в более именитой команде, так парень оказался в ФК "Львове", а через год - в академии УФК "Днепр", выпускником которой и стал.

После окончания академии у меня не было предложений, поэтому пришлось возвращаться домой. Было время, когда я играл на область за футбольный клуб "Борщев", а параллельно работал упаковщиком на производстве галош.

Благодаря выступлениям на первенство города Хмельницкого Артура знал главный тренер "Подолье" Виталий Костышин. Именно он посоветовал игрока Андрею Донцу, когда тот был во главе "Агробизнес". Так Артур попал в Волочиск и вернулся в большой футбол.

Я просто не перегружал себя мыслями о профессиональном футболе и отец всегда меня настраивал на работу. Он подбадривал и просил подождать, говорил, что результат вот-вот придет. Но бывало и такое, что и получал от него, если где-то вел себя неправильно. Тот период жизни бил по самолюбию, ведь хотелось зарабатывать на жизнь именно футболом.

Я не скажу, что хотел всего и сразу, но выступать за какую-то молодежную команду был не против. И все же приходилось работать даже на производстве, ведь я уже был не маленьким и понимал, что если не футболом, то должен уметь заработать руками. Я посмотрел, как люди зарабатывают себе на жизнь и понял, что не хочу жить так же. То есть хочется зарабатывать именно любимым делом, в моем случае - футболом. В этом смысле такая работа закалила.

Профессиональный футбол, видит Артур, - это качественно новый уровень. И футболист, играя за профессиональную команду, совсем не так воспринимает всю ответственность.

Мне кажется, что на этом уровне совсем по-другому себя чувствуешь. Я не скажу, что среди любителей не было хороших команд, но ни в футзальные команде, где я играл, ни в любительском "Роторе", за который также играли те же Костышин и Донец, не было такого азарта, как среди профессионалов.

По мнению Артура, фантастически, что человек создал в небольшом городке Волочиск команду с амбициями. Почетный президент "Агробизнеса" и один из владельцев крупного бизнеса Олег Собуцкий, видит футболист, всем сердцем любит футбол и получает настоящую радость, когда помогает.

То, что мы в этом сезоне не выходим в УПЛ, ничего не значит, я думаю, что в будущем все будет зависеть только от нашей игры. Я могу утвердительно сказать, что сейчас в "Агробизнесе" клуб идет наравне с командой со всех сторон. Нет такого, чтобы команда была на голову выше клуба - с его инфраструктурой, клубной структурой и так далее.

Сейчас для "Агробизнеса" в Волочиске отреставрировали еще одно тренировочное поле.