Черноморец: в шаге от пропасти?

Покинувший недавно "Черноморец" теперь уже его бывший главный тренер Остап Маркевич как-то признался, что таких ярых и преданных болельщиков, как в Одессе, он не встречал. В этом смогли убедиться и многие другие приезжие специалисты, за последние десять лет стоявшие у руля одесской команды. Белорус Олег Дулуб, успевший поработать в Одессе всего три месяца, до сих пор тепло общается с почитателями "Черноморца" в соцсетях, а Роман Григорчук и вовсе решил "бросить якорь" в этом городе, поселившись в Совиньоне.

То, какими качествами обладают фанаты одного из самых легендарных клубов постсоветского пространства, на себе прочувствовали Александр Бабич и Константин Фролов, стоявшие на капитанском мостике "Черноморца" разные сроки. Первого из них фактически изгнали из команды, а второму не удалось избежать физического воздействия.

При всей уникальности и самозабвенности, одесские любители футбола остаются неисправимыми романтиками. Они могут ностальгировать по ярким временам "Черноморца" эпохи Ахмеда Алескерова, Виктора Прокопенко и того же Романа Григорчука, но при этом по-ребячески доверчиво и наивно ждать у моря погоды в самый грозный шторм. А штормит некогда самобытный спортивный флагман Одессы уже давно - лет пять, и все больше и больше. Но увы, какой бы ни была индульгенция в отношении клуба со стороны его верных поклонников, "Черноморец" никак не вырвется из лав бушующей стихии. Причем, попал он в нее не в силу чьих-то злодеяний, а по собственной вине. Самое удивительное, что чем глубже команда "моряков" падала на дно, тем больше ярые болельщики тешили себя надеждой, что все наладится и худшего исхода в той или другой ситуации "Черноморец" непременно избежит.

А ситуаций таких набралось ого-го сколько! Но увы, каждый раз надежды самых отъявленных оптимистов разбивались, словно неуправляемое судно о прибрежные скалы в шторм. Вот так, теряя одну надежду за другой, представители многочисленной армии поклонников "Черноморца" не без горечи и сожаления стали наконец-то трезво осознавать, что их любимая команда оказалась в шаге от краха.

НЕОПРАВДАВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ

Надежда первая не оправдалась в сезоне-2017/18, когда всем казалось, что подправленное в разгар чемпионата Олегом Дулубом турнирное положение не окажется шатким по весне. Но увы, теряя очки из тура в тур, "Черноморец" умудрился сползти в опасную зону и не избежать матчей плей-офф с ФК "Полтава".

Надежда вторая не оправдалась, когда все были уверены, что никаких проблем у одесской команды в двураундовой дуэли с недавним дебютантом профессионального футбола не возникнет. Но они возникли. После скромной победы в Одессе (1:0), в ответном матче в Полтаве некогда грозный "Черноморец" был крупно бит хозяевами (3:0) и не удержался в элите.

Надежда третья не оправдалась, когда после искусственного продления прописки в Премьер-лиге (напомним, "Черноморец" остался в ней не по спортивному принципу, а ввиду снятия с чемпионата… "Полтавы") любители футбола даже мысли не допускали, что "моряки" проведут сезон плохо. Они были убеждены, что сделав выводы из собственных же ошибок, во второй раз на те же грабли "Черноморец" априори не наступит. Но и в этот раз болельщики ошиблись: черно-синие под руководством самого худшего в истории клуба наставника - болгарина Ангела Червенкова, ассистентом которого был Владимир Пятенко, умудрились второй год кряду занять предпоследнее место. И снова отстаивать право играть в классе сильнейших в переходных матчах с "Колосом" из Коваливки.

Надежда четвертая не оправдалась, когда все без исключения почитатели "Черноморца" были буквально преисполнены уверенности, что кого-кого, а как они выразились, "какую-то Коваливку" их любимцы пройдут без труда. Кто-то из одесских болельщиков предсказывал крупный счет, а кто-то даже смело заявлял: "Порвем, как Тузик шапку!". Но увы, в роли шапки в той двураундовой дуэли оказался как раз не "Колос", а "Черноморец". "Моряки" получили прекрасный шанс решить исход плей-офф в свою пользу уже в первом, домашнем матче. Выиграй они в Одессе с разницей в пару мячей - и в ответном поединке решать задачу сохранения места в элите было бы куда легче. Но ничья (0:0), была на руку сельской команде, которая в отличие от "Черноморца" в домашней игре не сплоховала, сделав все необходимое для достижения нужного результата (2:0).

Надежда пятая не оправдалась, когда у болельщиков Одессы никаких сомнений не возникало, что уж в первой-то лиге "Черноморец" будет выглядеть достойно! Но не тут-то было. Болгарин Червенков, похоже, решил побить все мыслимые и немыслимые антирекорды одесского клуба, установив свои. На века. Черно-синие и в первой лиге выглядели хуже некуда, вскоре после старта сезона-2019/20 начав спуск по турнирной лестнице все ниже и ниже. Дошло до того, что в осенней части чемпионата "Черноморец" умудрился потерять очки во встречах с абсолютно всеми сельскими и провинциальными командами! Представители миллионной Одессы проиграли коллективам из Миная, Краматорска (дважды), перебравшимся в областной центр Винников, Петрово, Волочиска, Горишних Плавней и сыграв вничью с Зарей.

Надежда шестая не оправдалась, когда у приглашенного на пост главного тренера молодого и амбициозного специалиста Остапа Маркевича, мягко говоря, не сошлись пазлы на вверенном ему участке. Проведя гигантскую чистку в расшатанном вконец коллективе, он наверняка был преисполнен желания создать боеспособную команду за счет эффективного сочетания группы квалифицированных исполнителей и перспективных молодых ребят. Но пришедшие на смену 20 покинувшим "Черноморец" 15 приглашенных футболистов оказались из когорты тех, кто готов был согласиться на предложенные условия - как финансовые, так и турнирные. Ожидаемого же болельщиками большого отряда квалифицированных игроков среди них, увы, не оказалось. Во-первых, потому, что мастера высокого уровня играть как минимум полтора года в первой лиге не захотят, во-вторых, если и захотят, то их вряд ли удовлетворит материальная составляющая одесского клуба. А в-третьих, любому агенту в сделке с классным футболистом в первую очередь хочется убить сразу трех зайцев: удовлетворить пожелания всех заинтересованных сторон - подопечного, клуба и свои. Так в футболе есть, и так оно будет.

Надежда седьмая не оправдалась, когда вернувшись в Одессу после тренировочных сборов в Турции стало понятно, что все кадровые вопросы "под Премьер-лигу" оказались в режиме "пауза". В футбольных кругах Южной Пальмиры ожидали, что если они и будут решаться, то не раньше летнего трансферного периода 2020 года. Однако утверждать, что это будет именно так, сейчас не решится даже самый смелый оракул.

Надежда восьмая не оправдалась, когда в конце апреля стало известно, что Остап Маркевич досрочно вынужден прервать свои отношения с "Черноморцем". Молодой тренер стремился зарекомендовать себя в нем с лучшей стороны, мечтая не только создать боеспособную команду, но и вернуть ей утраченный было высокий имидж. Но когда клубом руководят люди, не испытывающие искренней любви к футболу и не являющиеся профессионалами в этом виде спорта, то пиши-пропало. И хотя у Маркевича с "Черноморцем" был подписан трехлетний контракт, из-за существенных изменений финансовых условий пути каждой из сотрудничавших сторон разошлись.

"БУМЕРАНГ" ОТ ФУТБОЛЬНОГО БОГА

О том, что у одесского клуба, еще в союзном футболе снискавшего себе славу грозы авторитетов, дела совсем плохи, в Одессе за последнее время не говорит разве что ленивый. Оно и понятно: "Черноморец" - гордость города, его визитная карточка. Но в биографии клуба наступило время, которое можно назвать если не моментом истины, то весьма серьезным испытанием. Все дело в финансовых вопросах, которые напрямую зависят от успешности в бизнесе владельца ФК "Черноморец" Леонида Климова. Судя по тому, что за последние годы оплата труда футболистов, тренеров и персонала клуба неоднократно пересматривалась в сторону уменьшения, не все в деятельности этого бизнесмена обстоит гладко.

В целом же в клубных делах черно-синих часто все происходит вразрез логике. Еще летом, задолго до появления Остапа Маркевича у руля "Черноморца", руководство клуба повысило стоимость билетов до 100 гривен (и это в первой лиге!), открестилось от своих фанатов и, по неофициальным данным, отменило премиальные для футболистов. Неудивительно, что все это отозвалось "бумерангом" - ведь футбольный Бог такого не прощает. Говорят, что удивительные результаты матчей тоже возникли не просто так. Впрочем, все это неофициальные версии, которые то и дело муссируются во всезнающих футбольных кругах, не связанных с Комитетом этики и честной игры УАФ.

В дальнейшем дела "Черноморца" продолжали складываться все хуже и хуже, и судя по событиям этого года, перешли допустимый рубеж. И дело вовсе не в экономии средств путем воздержания от громких трансферов. Нет. Удивление (если не сказать больше) вызывает другой факт: желание клуба "делать деньги" на всем, что ранее казалось немыслимым. Вернувшись в начале марта со сборов в Турции, команда узнала, что святая святых - клубная база в Совиньоне в скором времени будет сдана в аренду группе проживающих. Точнее, ее жилой корпус. Можно представить реакцию каждого из "моряков", услышавших об этом беспрецедентном в мире решении. Рискну предположить, что уже тогда у Остапа Маркевича впервые закралась мысль о том, стоит ли продолжать свою работу в клубе, где сформировавшиеся десятилетиями футбольные каноны ни во что не ставятся? Более того, к тому моменту футболисты так и не получили зарплату, что многим из них создавало определенный дискомфорт в обыденной жизни. А спустя какое-то время приехавшие из других городов новички оказались заложниками ситуации из-за неоплаты за проживание на съемных квартирах.

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ БЮДЖЕТА

К тому моменту пандемия набирала обороты и насущные дела на какое-то время отошли на второй план. Команда ушла на карантин, получив рекомендации от тренерского и медицинского штабов. Но прошло чуть больше месяца и неблагополучье "Черноморца" стало давать еще большую трещину. Весть о сокращении бюджета в несколько раз завершилась вынужденным уходом в отставку всего тренерского штаба и, надо полагать, желанием сделать то же самое группой появившихся в зимнюю пору футболистов. Ведь многие из них шли "под Маркевича", да и на совершенно другие финансовые условия. Захотят ли приехавшие из других городов ребята довольствоваться зарплатой в 10-15 тысяч гривен в отнюдь недешевой Одессе? А ведь у многих из них есть жены, дети…

Возникшая в "Черноморце" ситуация сразу же породила немало слухов. Один из них - о том, что команда может сняться с чемпионата, был клубом опровергнут: мол, чемпионат команда доиграет. И тут же в среде обладающих особым чувством юмора одесситов возникает вполне резонный вопрос: "А следующий?".

В этой ситуации болельщикам ничего другого не остается, как жить очередной надеждой. Уже девятой по счету за последние три сезона.

Каждый из них осознает, что если финансовые дела владельца клуба в ближайшее время не наладятся, то прогнозировать будущее любимого многими поклонниками "Черноморца" будет весьма сложно. Никто ведь не знает, не придется ли "морякам" повторить судьбу криворожского "Кривбасса", донецкого и запорожского "Металлургов", симферопольской "Таврии", киевского "Арсенала", харьковского "Металлиста", днепропетровского "Днепра" и других команд. Все покажет ближайшее время. Но как бы там ни было, а в данном случае так и хочется применить фразу из легендарной комедии "Бриллиантовая рука": "Я уверен, что до этого не дойдет".

ПУСТЫЕ ТРИБУНЫ БЕЗ КАЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА

А пока в Украине обсуждают тему будущего "Черноморца", выступавшие в разные годы его бывшие футболисты не остаются равнодушными к судьбе клубе.

Блиставший в составе одесской команды в первой половине 80-х нападающий Игорь Беланов огорчен нынешней ситуацией в "Черноморце". Ведь именно из этого клуба благодаря своей успешной игре он попал в киевское "Динамо", где спустя всего два сезона стал обладателем "Золотого мяча".

- Очень досадно, что с одесской командой так происходит, - говорит Беланов. - Мне жаль болельщиков, которые вместе с футболистами разных поколений создавали историю "Черноморца". В составе "моряков" было много хороших игроков, которые затем выступали на более высоком уровне и радовали поклонников футбола как на внутренней, так и международной аренах. Когда-то матчи с участием "Черноморца" собирали полные стадионы, а сейчас, к сожалению, видим совершенно иную картину. Одесса этого не заслуживает.

Игравший в 90-е годы полузащитник Игорь Жабченко был одним из любимцев одесских болельщиков на протяжении многих сезонов. Естественно, к нынешнему положению вещей в "Черноморце" он не безразличен.

Я прожил в Одессе девять лет, отдав этому клубу лучшие годы карьеры, - вспоминает Жабченко. - С "Черноморцем" мне дважды удалось выиграть серебро, по одному разу бронзу и Кубок Украины. Это прекрасное время вспоминаю до сих пор. Не могу понять, как такое может быть, чтобы в таком футбольном городе, как Одесса, его спортивный флагман - "Черноморец" влачит жалкое существование. Это, мягко говоря, неправильно. Особенно если учесть, какая у клуба инфраструктура - в частности, отличная база, красавец-стадион. А еще замечательные болельщики, которые умели ценить качественный футбол и заполнять трибуны домашней арены. Жаль, что с "моряками" ныне все так происходит. Надеюсь, что в Одессе что-то изменится и "Черноморец" вновь станет тем "Черноморцем", которым он был прежде.

Служивший верой и правдой "Черноморцу" 2000-х много сезонов вратарь Виталий Руденко, как и огромное количество одесситов, ныне мечтает о возвращении лучших времен одесского футбола.

- Очень жаль, что так происходит, - делится своим мнением Руденко. - И это все мы видим во время такой ситуации в стране. Почему так происходит внутри клуба, могут понимать лишь те люди, которые в данный момент в нем находятся. Мы же, наблюдая за всем со стороны, можем лишь догадываться об этом. Понятное дело, сейчас многим в футбольном хозяйстве нелегко, и это не может не вызывать сожаления. Особенно когда вспоминаешь те добрые времена выступлений в составе "Черноморца". В ту пору мы боролись за высокие места, были обладателями бронзы, участвовали в еврокубках. Хочется верить, что все это в Одессе будет еще.