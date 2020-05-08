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Официально: Игрок Миная заболел коронавирусом
Очень плохая новость. Во всех смыслах
В Украине зафиксирован первый случай (о котором объявлено официально) заболевания коронавирусом среди профессиональных футболистов.
Положительный тест сдал один из игроков перволиговского "Миная". Об этом сообщает пресс-служба клуба, не называя имя игрока.
Сейчас футболист изолирован, врачи оказывают ему необходимую помощь.
В связи с этим руководство клуба дало указание проверить всех игроков и сотрудников клуба на наличие заболевания. Результаты исследования клуб объявит в ближайшее время.
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Источник:ФК Минай
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Комментарии (2)
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госпітальєр (львів)
08.05.2020 в 19:08
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0
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KREMEN (Кременчуг)
08.05.2020 в 18:03
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