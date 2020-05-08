  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Официально: Игрок Миная заболел коронавирусом
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Игрок Миная заболел коронавирусом

Первая лига
(1 голосов)

Очень плохая новость. Во всех смыслах

Официально: Игрок Миная заболел коронавирусом
Новина українською

В Украине зафиксирован первый случай (о котором объявлено официально) заболевания коронавирусом среди профессиональных футболистов.

Положительный тест сдал один из игроков перволиговского "Миная". Об этом сообщает пресс-служба клуба, не называя имя игрока.

Сейчас футболист изолирован, врачи оказывают ему необходимую помощь.

В связи с этим руководство клуба дало указание проверить всех игроков и сотрудников клуба на наличие заболевания. Результаты исследования клуб объявит в ближайшее время.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Минай

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
госпітальєр (львів)
08.05.2020 в 19:08
так ніби сталося щось непоправне,виздоровіє,здається минай не хотів догравати і тут таке співпадіння
Ответить
0
0
KREMEN (Кременчуг)
08.05.2020 в 18:03
Думаю, что вопросы по возобновлению чемпионата отпадут.
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...