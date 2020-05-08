Официально: Игрок Миная заболел коронавирусом

В Украине зафиксирован первый случай (о котором объявлено официально) заболевания коронавирусом среди профессиональных футболистов.

Положительный тест сдал один из игроков перволиговского "Миная". Об этом сообщает пресс-служба клуба, не называя имя игрока.

Сейчас футболист изолирован, врачи оказывают ему необходимую помощь.

В связи с этим руководство клуба дало указание проверить всех игроков и сотрудников клуба на наличие заболевания. Результаты исследования клуб объявит в ближайшее время.