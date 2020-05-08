Глава медицинского департамента УАФ: Игрок Миная с коронавирусом будет изолирован, команда не будет отстранена от матчей

Глава спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов в эфире ТК "Футбол" рассказал о медицинском протоколе для проведения тренировок и прокомментировал выявление коронавируса у игрока "Миная".

– Составили этот документ на основании документов правительства и ведущих клубов Германии, Италии и Испании. 6 мая мы представили его руководителям УАФ, УПЛ, ПФЛ и профсоюза.

8 мая его уже разослали по клубам. Основные пункты увязываются с противоэпидемическими мероприятиями в клубах при начале тренировочного процесса. Самое главное – вопрос тестирования.

Тестирование на коронавирус – предварительный этап, когда определяются антитела в организме спортсмена. Основной – тест ПЦР, который позволяет точно определить наличие коронавируса. Мы очень просим сделать эти тесты до начала тренировочного процесса.

В "Минае" получили положительный результат по коронавирусу. Спортсмена отправили на карантин под контролем врачей. Мы сразу получили информацию из клуба о том, что произошло. Будем вести контроль над спортсменом. Его состояние удовлетворительное.

– Как это повлияет на "Минай"? Не отправят ли всю команду на карантин?

– Обсуждался этот вопрос. Мы будем действовать по документам, которые есть в Украине. Игрок будет изолирован, в команде проведется тестирование на ПЦР, команда будет наблюдаться, но не будет отстранена от матчей.

- Были примеры, на основании которых был написан медицинский протокол?

– За образец взяли документ испанской федерации футбола по сопровождению тренировочного процесса. Затем такой же документ сделали немцы и итальянцы. Мы взяли основные положения, привязав к решениям правительства по профилактике коронавируса.

– Разъясните пункт про ношение медицинских масок. Это касается только работников клубов или футболистов тоже?

– Маски должны быть у всех футболистов при транспортировке к месту тренировке, в столовых или ресторанах, на совещаниях. Тренировки проходят на большой площади, стадионе, там маски не нужны.